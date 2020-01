Google ferme ses bureaux en Chine en raison du coronavirus

Google a confirmé qu’il allait fermer ses bureaux en Chine en raison de l’émergence du coronavirus. Un porte-parole de Google a déclaré que ils fermeraient leurs bureaux dans toute la Chine, y compris à Hong Kong et même à Taiwan à titre préventif pour empêcher la propagation du virus. C’est une mesure extrême, mais elle ne sera que temporaire. Il a également informé qu’ils garderaient leurs bureaux fermés en raison des célébrations du nouvel an lunaire.

Nous recommandons également: Premiers cas de coronavirus enregistrés chez des personnes n’ayant pas voyagé en Chine

Un porte-parole de Google a déclaré à The Verge qu’ils prévoyaient de fermer leurs bureaux en raison de l’émergence du coronavirus, suite à une mesure préventive ordonnée par le gouvernement chinois. Ils restreignent également leurs vols d’affaires vers la Chine et Hong Kong. En outre, l’entreprise recommande que ses travailleurs qui se trouvent actuellement dans le pays et ceux qui rentrent chez eux, restent chez eux pendant au moins 14 jours.

Google et la Chine entretiennent une relation relativement étroite en raison du grand marché numérique qui représente le pays asiatique, et donc les employés voyagent généralement jusqu’à deux fois par an dans le pays. De plus, pratiquement toutes les grandes entreprises du monde ont des bureaux en Chine. Google a quatre bureaux principaux, bien qu’il ne conserve aucune de ses divisions principales. D’autre part, Google travaille en collaboration avec plusieurs fournisseurs chinois qui vendent les pièces pour fabriquer des appareils tels que le Pixel ou les Home Speakers.

Jusqu’à présent, le coronavirus a causé la mort de 132 personnes, principalement sur le territoire chinois. De plus, il y a déjà plus de 6 000 cas confirmés. Le virus semble avoir émergé dans la ville de Wuhan, et bien qu’au début de l’épidémie, l’OMS n’ait pas déclaré d’urgence sanitaire, elle a corrigé son erreur et a déclaré que le coronavirus représentait un risque élevé.

.