Google ferme son programme Wi-Fi gratuit Google Station

Nous avons commencé la semaine avec de mauvaises nouvelles pour les personnes utilisant les points d’accès Wi-Fi gratuits de Google dans notre pays, la société a déclaré qu’elle fermerait progressivement son service Google Station, car les conditions des services Internet ont changé. 2015 à ce jour (année de démarrage du service) et maintenant, il est plus facile et moins cher d’accéder à un plan de données dans le monde entier.

«L’offre de forfaits de données mobiles est plus importante et la connectivité mobile s’améliore dans le monde entier. En outre, plusieurs gouvernements et entités locales exécutent désormais leurs propres initiatives pour fournir un accès Internet plus facile et plus rentable pour tous », explique Google.

Le projet a démarré en Inde et a atteint des millions d’utilisateurs dans neuf pays, dont le Mexique; Mais “les différences entre les exigences techniques et les infrastructures de nos alliés dans tous les pays ont rendu difficile la croissance durable du projet” pour les partenaires de Google et c’est un autre facteur pour lequel ils ont décidé de mettre fin au programme. “Nous avons constaté qu’il existe un besoin accru de produits et de fonctionnalités qui répondent aux besoins du prochain milliard d’utilisateurs”, a-t-il déclaré.

Google a averti que la fin du programme sera progressive et qu’au cours des prochains mois, il travaillera avec son “Partenaires au Mexique pour faire la transition des sites existants et que ceux-ci peuvent continuer à être des ressources utiles pour la communauté.”

“Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour aider de plus en plus de Mexicains à se connecter et à unir leurs forces pour atteindre leurs objectifs lorsque cela se produira”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Google Station comptait plus de 100 points de connexion dans les villes les plus importantes de notre pays.

