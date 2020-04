Google offre deux mois gratuits d’accès à Stadia Pro – .

Google accorde deux mois d’accès gratuit à Stadia Pro pendant la pandémie de coronavirus.

Toute personne possédant un compte Gmail dans 14 pays pris en charge peut s’inscrire et jouer à des jeux sur Stadia gratuitement.

L’accès gratuit à Stadia Pro a commencé mercredi, et devrait être accessible à tous dans 48 heures.

Je ne sais pas pour le reste d’entre vous, mais après le travail et le week-end, j’ai alterné entre des appels vidéo avec des amis et de la famille, des émissions de frénésie que je pensais ne jamais pouvoir contourner et jouer à plus de jeux vidéo que je l’ai depuis des mois. Mais le pourcentage de mon temps consacré au jeu pourrait augmenter dans les semaines à venir, alors que Google a annoncé mercredi qu’il rendrait son service de jeux en nuage Stadia Pro gratuit dans 14 pays au cours des deux prochains mois. L’offre commence à être déployée aujourd’hui et devrait être disponible partout dans les 48 heures.

Si vous vous inscrivez à Stadia Pro, vous aurez immédiatement accès aux neuf jeux gratuits du service, y compris Destiny 2: The Collection, GRID et Serious Sam Collection. Vous pourrez également acheter des jeux dans la boutique que vous pourrez conserver même si vos deux mois s’épuisent et que vous décidez d’annuler votre abonnement. Il convient également de noter que toute personne qui paie déjà pour Stadia Pro ne sera pas facturée pour ses deux prochains mois.

Voici les étapes à suivre si vous souhaitez essayer gratuitement Stadia Pro pendant deux mois:

Vous devrez entrer un mode de paiement pour accéder aux avantages de Stadia Pro, alors assurez-vous d’annuler avant la fin de la période d’essai si vous ne voulez pas être facturé 9,99 $ pour un abonnement d’un mois.

“Avec une demande accrue due à davantage de personnes à la maison pendant cette période, nous adoptons une approche responsable du trafic Internet”, a expliqué Phil Harrison, vice-président de Stadia. “Pour Stadia, nous avons toujours ajusté l’utilisation de la bande passante en fonction de divers facteurs Internet à domicile et locaux. Pour réduire davantage la charge sur Internet, nous travaillons sur une fonctionnalité temporaire qui modifie la résolution d’écran par défaut de 4k à 1080p. La grande majorité des gens sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable ne remarqueront pas une baisse significative de la qualité de jeu, mais vous pouvez choisir vos options d’utilisation des données dans l’application Stadia. “

Si vous ne parvenez pas à vous inscrire, n’oubliez pas que Google déploie actuellement un accès gratuit à Stadia, de sorte que vous ne pourrez peut-être pas vous connecter immédiatement. Personnellement, je n’ai pas pu m’inscrire sur le Web ou via l’application, mais d’ici la fin de la semaine, Stadia devrait être accessible à tous dans les 14 pays pris en charge.

Source de l’image: Google

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

