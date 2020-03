Google publie Hangouts Meet pour le coronavirus

La crise mondiale qui existe à cause des contagions de COVID-19 a poussé Google à prendre la décision de libérer, gratuitement, Fonctionnalités avancées de Hangouts Meet pour tous les clients G Suite et G Suite pour l’éducation, afin qu’ils restent connectés et ne manquent pas les cours ou arrêtent d’assister aux réunions.

“Chez Google, nous nous engageons à soutenir nos utilisateurs et nos clients à tout moment, en particulier dans un domaine aussi difficile que celui-ci, tandis que nous continuons de travailler à l’échelle de notre infrastructure pour répondre à une plus grande demande de Hangouts Meet, en garantissant un accès efficace et un service fiable pendant cette période “, a déclaré Google dans un communiqué.

Les fonctions qui seront actives globalement sont les suivantes:

Réunions pour plus de 250 participants par appel

Streaming en direct avec la capacité de prendre en charge plus de 100 000 téléspectateurs via un seul domaine.

La possibilité d’enregistrer des réunions virtuelles et de les enregistrer dans Google Drive.

En règle générale, ces fonctionnalités sont disponibles dans l’édition Enterprise de G Suite et dans G Suite Enterprise for Education, mais à partir de cette semaine jusqu’au 1er juillet 2020, ils seront gratuits pour tous nos clients sans frais supplémentaires.

Pour les administrateurs, les appels vidéo sont activés par défaut dans G Suite, ce qui permet aux utilisateurs de les passer via Hangouts Meet et dans la version classique de Hangouts. S’il est désactivé, les administrateurs peuvent effectuer la modification dans la console principale en suivant les étapes décrites dans le centre d’aide G Suite. Ils peuvent également activer le streaming et l’enregistrement en temps réel.

Pour les clients G Suite Basic, Business, Nonprofit et G Suite for Education, ces fonctionnalités avancées seront désactivées par défaut et peuvent être activées au niveau du groupe, du domaine ou de l’unité organisationnelle, c’est-à-dire les groupes que les administrateurs peuvent créer pour appliquer des paramètres à un ensemble spécifique d’utilisateurs.

Pour les clients G Suite Enterprise et Enterprise for Education, ces fonctionnalités sont déjà disponibles dans votre domaine et continueront de respecter votre configuration actuelle.

Pour les utilisateurs finaux, ils peuvent diffuser en direct et enregistrer des réunions, une fois qu’ils sont activés dans la console de gestion.

