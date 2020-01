Google publie Heritage on the Edge à Arts & Culture

La nature n’est pas la seule à avoir été affectée par le changement climatique, notre héritage culturel est également menacé d’extinction, c’est pourquoi Google, via sa plateforme Arts & Culture, a publié l’exposition Heritage on the Edge, qui contient plus de 50 expositions en ligne, où vous pourrez apprécier les trésors que ces bâtiments et de nombreux autres bâtiments historiques du monde entier, aujourd’hui menacés, représentent pour l’humanité.

«Saviez-vous, par exemple, qu’à mesure que le niveau de l’océan monte, les falaises où se trouvent les célèbres Moái, sur l’île de Pâques, courent le risque de s’effondrer et de faire tomber désespérément ces gigantesques faces de pierre volcanique dans la mer ? Ou que Chan Chan, la plus grande ville d’adobe au monde située dans le nord du Pérou, est emportée et dévastée par l’augmentation des précipitations et des tempêtes dans la région?

Ceux-ci, ainsi que de nombreux autres sites d’une énorme valeur historique et culturelle, tels que le port de Kilwa Kisiwani, en Tanzanie, la mosquée aux neuf dômes, au Bangladesh, ou le château d’Édimbourg, en Écosse, sont vraiment menacés, car au changement climatique », explique Google à propos de l’exposition.

Heritage on the Edge contient non seulement des images des pièces ou des sites à risque, mais également des entretiens avec des professionnels et des membres des communautés locales, des modèles 3D interactifs et des visites Street View. Il a été créé en collaboration avec CyArk et l’ICOMOS et son objectif est d’appeler à la préservation des sites à risque et de sensibiliser aux dangers du changement climatique.

