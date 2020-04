Google rend hommage à Lola Álvarez Bravo

Mexique.- Google Doodle célèbre l’un des premiers photographes mexicains, Lola Álvarez Bravo, le 117e anniversaire.

Connue pour ses portraits de personnages publics, ainsi que pour la photographie de rue qui raconte des décennies de la vie mexicaine, elle est considérée comme l’une des pionnières de la photographie moderniste dans le pays.

Dolores Martínez de Anda (son vrai nom) est né à Lagos de Moreno, Jalisco, le 3 avril 1903.

Elle était une voisine de Manuel Bravo, avec qui elle a d’abord appris les bases de la photographie, notamment en développant des photos dans la pièce sombre. Elle l’épousa ensuite en 1925, et tous deux furent largement acceptés pour son travail.

Álvarez Bravo est devenu une figure centrale de la renaissance culturelle du Mexique après la Révolution. Ses photographies les plus reconnues internationalement ont été prises au milieu des années 40 à son amie et à l’une des artistes les plus emblématiques du pays, la peintre Frida Kahlo.

À travers son objectif du photojournaliste, Álvarez Bravo Il a capturé des scènes de la vie quotidienne mexicaine, des traditions aux barbiers en plein air, dépeignant la profondeur et l’étendue de la culture du pays dans une carrière s’étendant sur plus d’un demi-siècle.

En 1981, Jalisco lui a décerné une médaille de distinction pour sa contribution aux arts, et quatre ans plus tard, une plaque a été installée en son honneur au théâtre historique Degollada à Guadalajara.

Elle était professeur à l’Académie de San Carlos de Mexico. Parmi les artistes mexicains avec lesquels il a collaboré figurent Diego Rivera, Rufino Tamayo David Alfaro Siqueiros et Frida Kahlo, ce dernier a été le protagoniste d’une de ses expositions.

“Frida et son monde” était le nom de la série photographique qu’elle a présentée au centre d’exposition qu’elle a fondé, qui plus tard a changé son nom pour Galería Juan Martín, dans les années 90. Depuis lors, la galerie a organisé une exposition avec plus de 200 de ses meilleures photographies.

