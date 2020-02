Google Stadia arrive sur les téléphones Samsung, Razer et Asus cette semaine – .

Lorsque Stadia a été lancé l’année dernière, les seuls smartphones qui prenaient en charge ce service de jeux en nuage étaient les téléphones Pixel de Google. Si vous ne possédiez pas de Pixel 2, Pixel 3 ou Pixel 4, vous n’avez pas eu de chance quand il s’agissait de jouer à des jeux sur mobile – bien que Stadia soit également jouable sur les ordinateurs, les tablettes et les téléviseurs avec Chromecast Ultra. Mais mardi, Google a annoncé que des millions de nouveaux téléphones seront compatibles avec le service plus tard cette semaine.

À partir du 20 février, Stadia prendra en charge une large sélection de téléphones de Samsung, Razer et Asus. Cela porte le nombre total de téléphones pris en charge par le service à 26 (y compris les modèles à 7 pixels), ce qui ouvrira Stadia à une gamme d’utilisateurs potentiels qui n’avaient pas de matériel compatible auparavant. Voici la liste complète des 19 nouveaux téléphones qui bénéficieront de la prise en charge de Stadia jeudi (y compris le Galaxy S20):

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 +

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 +

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10 +

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 +

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 Ultra

Téléphone Razer

Razer Phone 2

Téléphone ASUS ROG

ASUS ROG Phone II

Stadia a connu un démarrage lent avec une petite bibliothèque et un manque de communication de Google, mais cette société s’est quelque peu améliorée ces dernières semaines, gardant les abonnés mis à jour avec des publications hebdomadaires sur le blog de la communauté. En fait, il y a quelques jours à peine, l’équipe a annoncé que cinq nouveaux jeux arriveront bientôt à Stadia, dont Panzer Dragoon, Serious Sam Collection et Lost Words: Beyond the Page, qui sera lancé en premier sur Stadia.

Source de l’image: Google

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.