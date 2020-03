Google Stadia réduit pour la première fois à l’arrivée de “Doom Eternal” – .

Stadia Premiere Edition a été réduit pour la première fois depuis son lancement en novembre, passant de 129 $ à 99 $ pour une seule journée pour célébrer le lancement de Doom Eternal.

Le package Stadia Premiere Edition à 99 $ est livré avec un contrôleur Stadia, un Google Chromecast Ultra et 3 mois de Stadia Pro.

Google’s Stadia a vu plusieurs mises à jour majeures ces dernières semaines, notamment la prise en charge des nouveaux téléphones Samsung, ASUS et Razer, ainsi que la diffusion en continu 4K sur le Web.

Google Stadia n’était pas exactement sorti lors de son premier lancement en novembre dernier. Le service de jeux en nuage faisait défaut dans plusieurs domaines, notamment sa bibliothèque, car il n’y avait qu’une poignée de jeux disponibles. Et puis il y avait les problèmes techniques, le manque de communication de Google et son prix relativement élevé. Inutile de dire que les premiers avis n’étaient pas positifs, et Google a fait de son mieux pour corriger le cours depuis.

Outre la bibliothèque limitée, l’une des plaintes que beaucoup de gens avaient lors de l’annonce de Stadia était le coût d’entrée. Pour obtenir tout ce dont vous avez besoin pour jouer à des jeux sur Stadia, vous devez acheter un package Stadia Premiere Edition, qui comprend un contrôleur Stadia, un Google Chromecast Ultra et 3 mois de Stadia Pro. En règle générale, ce package coûte 129 $, mais pour une seule journée, vous pouvez obtenir une édition Premiere pour 99 $.

Comme le note Google sur le site Web de Stadia, la remise de 30 $ est entrée en vigueur à 21 h 00, heure du Pacifique, le 19 mars et se termine à 23 h 59, heure du Pacifique, le 20 mars (ou à 2 h 59, le 21 mars). C’est la première fois que la première édition est mise en vente depuis son arrivée en novembre, et on ne sait pas quand cela se reproduira. Nous ne savons pas non plus quand le niveau gratuit de Stadia – «Stadia Base» – va enfin être lancé, sauf dans les prochains mois.

La remise Stadia Premiere Edition a chuté le même jour que Doom Eternal, qui est disponible sur Stadia (et PS4, Xbox One et PC) pour 59,99 $. Vous aurez également la possibilité de vous procurer l’édition de luxe du jeu pour 89,99 $, qui comprend un laissez-passer d’un an avec deux modules complémentaires de campagne, un skin de tueur démoniaque et un pack de sons d’arme classique. Si vous voulez jouer à Doom Eternal sur une variété d’appareils, Stadia pourrait être le chemin à parcourir.

Au cours des derniers mois, Google a étendu la prise en charge de Stadia pour inclure une gamme de nouveaux appareils, y compris les téléphones de Samsung, ASUS et Razer. En janvier dernier, Google a annoncé que plus de 120 jeux arriveront sur Stadia avant la fin de 2020, dont au moins 10 jeux exclusifs qui ne seront disponibles sur Stadia qu’au lancement. Google est également en train d’ajouter la prise en charge du streaming 4K pour les jeux sur le Web.

