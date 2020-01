Goosebumps Creator annonce le retour de Slappy The Dummy

Pendant presque trois décennies, Chaire de poule L’auteur R.L.Stine a effrayé les enfants (et certains adultes) avec sa série sans fin de créatures et de personnages effrayants. Même si la série originale de livres n’a duré que quelques années, la franchise a continué avec de nombreuses séries dérivées, l’émission de télévision emblématique, quelques jeux vidéo et bien sûr, deux films à succès mettant en vedette Jack Black. Alors que les fans acharnés de Goosebumps pourraient facilement discuter pendant des heures sur le personnage le plus effrayant de Stine, beaucoup seraient probablement d’accord pour dire que Slappy the Dummy prend le gâteau.

Comme une sorte moins violente de Chucky de Child’s Play, Slappy est un mannequin ventriloque qui prend vie, terrorisant tout adolescent malheureux qui l’a ramené à la maison tout en les bouleversant pour tous les problèmes qu’il cause – sérieusement, ne sous-estimez pas les capacités d’éclairage au gaz de Slappy . Après être apparue dans les deux films Goosebumps, la poupée de l’enfer a été propulsée sous les projecteurs; diable, Pixar a même basé l’un de leurs personnages dans Toy Story 4 hors de lui. Il semble que R.L.Stine sait aussi à quel point Slappy est populaire, vu comment il le ramène maintenant pour un tout nouveau livre.

Il y a quelques années, Stine a lancé la série de romans Goosebumps SlappyWorld, racontée par nul autre que Slappy lui-même. Maintenant, comme le rapporte ComicBook.com, la poupée ventriloque la moins préférée de tout le monde revient dans son propre livre intitulé Diary of a Dummy, qui devrait sortir le 3 mars. On ne sait pas exactement de quoi parlera ce nouvel épisode, mais si nous devions couvrir nos paris, nous imaginons que cela impliquerait deux préadolescents jumeaux qui se retrouveraient dans de nombreux ennuis après être tombés sur Slappy et le ramener chez eux.

Il y a de fortes chances que vous ayez probablement dépassé la série de livres, mais nous sommes curieux, pensez-vous que vous allez vérifier celui-ci pour le bon vieux temps, ou allez-vous profiter de cette occasion pour présenter aux jeunes Chaire de poule? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!