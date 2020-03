Goran Višnjić incarne Dracula dans le pilote «Brides» d’ABC

HISTOIRES CONNEXES

Coming up necks pour Timeless ‘Goran Visnjic: Le rôle emblématique du comte Dracula dans le pilote dramatique ABC The Brides.

La série potentielle, du showrunner de Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa, est une «réinvention contemporaine sexy» de l’histoire classique de Dracula avec «des éléments d’horreur forts», centrée sur les trois mariées du légendaire vampire (interprétée par Gina Torres de Suits et Katherine Reis de Claws) ; la troisième épouse n’est pas encore coulée).

Le puissant, sans âge et emblématique roi de la nuit qui a «transformé» chacune de ses trois mariées, Dracula de Višnjić est laissé pour mort dans son château détruit dans les Carpates tandis que ses trois femmes s’enfuient pour commencer une nouvelle vie ensemble.

L’ensemble Brides comprend également Chris Mason (Pretty Little Liars: The Perfectionists) en tant que magnat qui affronte la mariée de Torres et Sophia Tatum (I Am Not Okay With This) en tant que mannequin qui croise le chemin du «milieu» de Dracula. »(Et toujours non diffusée) mariée.

Outre Timeless, les crédits télévisés de Visnjic incluent ER, Extant et Santa Clarita Diet. Il sera ensuite vu dans la saison 2 d’Amazon The Boys.

