Goran Višnjić jouera Dracula dans le pilote d’ABC “The Brides”

Une nouvelle version du comte Dracula apparaîtra dans abc«Pilote d’horreur»Les mariées», Qui vient du créateur de« Riverdale »et« Chilling Adventures of Sabrina » Roberto Aguirre-Sacasa et se concentre sur les épouses de Dracula. Gina Torres (“Hannibal”) jouera dans le pilote comme l’une des mariées, et nous avons appris que Goran Višnjić («Intemporel») jouera Dracula.

La date limite indique que «Dracula de Višnjić est le roi de la nuit puissant, sans âge et emblématique qui a« transformé »ses trois épouses. Dracula est laissé pour mort dans son château détruit dans les montagnes des Carpates tandis que ses trois épouses – Cléo, Renée et Lily – s’enfuient pour commencer une nouvelle vie ensemble. »

Le casting comprend également Katherine Reis, Chris Mason et Sophia Tatum.

“The Brides est une réinvention sexy et contemporaine de la saga Dracula comme un drame familial avec un trio de femmes puissantes et diverses.”

“Avec de forts éléments d’horreur, The Brides est un feuilleton vampire sur les femmes immortelles autonomisées et les choses qu’elles font pour maintenir la richesse, le prestige, l’héritage et leur famille non traditionnelle.”

Maggie Kiley (“American Horror Story”) est à bord pour diriger le pilote, écrit par Aguirre-Sacasa. «The Brides» est produit avec Berlanti Productions.