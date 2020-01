“Gordon Ramsay: Uncharted” de retour pour la deuxième saison

Au cours de la tournée de presse de la National Television Geographic Association de National Geographic, le président de National Geographic Global Television Networks, Courteney Monroe, a annoncé

que la deuxième saison de “Gordon Ramsay: Uncharted” sera diffusée le dimanche 10 mai à 10 / 9c sur la chaîne National Geographic.

La première saison est maintenant disponible sur Disney +, donc une fois la deuxième saison terminée, sa première diffusion sur la chaîne National Geographic, il est à espérer qu’elle sera ajoutée à Disney +.

Produit par Studio Ramsay, les tout nouveaux épisodes mettront en vedette Gordon Ramsay poursuivant son voyage à travers le monde, se lançant dans des missions exaltantes pour dénicher les cultures du monde à travers la nourriture et l’aventure, terrain familier pour Ramsay après sa série à succès britannique «Gordon’s Great Escapes».

«Gordon Ramsay: Uncharted» suit Ramsay alors qu’il rencontre des peuples autochtones du monde entier pour en apprendre davantage sur les cultures, les plats et les saveurs propres à chaque endroit. Chaque ingrédient qu’il récolte et chaque plat qu’il goûte inspireront une nouvelle recette à partir de zéro, créée pour représenter le cœur de cette culture. Chaque épisode se termine par Ramsay se mettant au défi avec une légende de la cuisine locale à ses côtés – mettant ses nouvelles compétences à l’épreuve alors qu’ils préparent un festin ensemble pour les autochtones.

Pour Ramsay, la nourriture est la porte d’entrée de la culture et chaque aventure est un portail dans l’âme du peuple et du lieu. Rejoignez Ramsay alors qu’il se rend en Tasmanie, en Indonésie, au Mexique, en Inde, en Guyane, en Louisiane et au Texas, pour ne mentionner que quelques arrêts le long de son voyage mondial.

Êtes-vous impatient de voir une nouvelle saison de “Gordon Ramsay: Uncharted”?

