Gordon Ramsay: Uncharted Saison 2 à venir

National Geographic a publié les détails et une toute nouvelle bande-annonce pour la deuxième saison de Gordon Ramsay: Uncharted, qui sera diffusée sur la chaîne National Geographic aux États-Unis le dimanche 7 juin à 10 / 9c et sera également diffusée dans le monde dans 172 pays. et 43 langues.

Cette nouvelle saison verra le chef voyager à travers le monde, visiter la Tasmanie, l’Afrique du Sud, l’Indonésie, la Louisiane, la Norvège, l’Inde et la Guyane. Gordan a déclaré:

“Nous explorons sept nouvelles régions cette saison, chacune avec des coutumes et une histoire culinaires très différentes. Nous avons l’occasion d’apprendre des habitants et d’entendre leurs histoires, ce qui nous donne une expérience et une compréhension beaucoup plus profondes du monde qui nous entoure. »

La première saison de Gordon Ramsay: Uncharted est déjà disponible sur Disney + aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, alors attendez-vous à ce que la deuxième saison arrive une fois qu’elle a terminé sa première diffusion sur la chaîne National Geographic.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Gordon Ramsay: Uncharted Saison 2 épisodes:

Gordon Ramsay: Uncharted – Tasmanie

Dimanche 7 juin, à 10 / 9c

Le chef Ramsay explore la Tasmanie isolée, au large des côtes du sud de l’Australie. Il découvre la pureté de l’île, plongeant dans les eaux infestées de requins pour les langoustes géantes d’eau salée; éviter les serpents venimeux dans la brousse tout en cherchant des herbes locales; et planer dans un hydravion vers l’intérieur accidenté pour pêcher à la mouche la truite et extraire un miel unique en son genre, le tout avant d’affronter le nom culinaire Analiese Gregory pour préparer un festin épique.

Gordon Ramsay: Uncharted – Afrique du Sud

Dimanche 14 juin, à 10 / 9c

Le chef Ramsay se rapproche des rhinocéros, des girafes, des zèbres et des hippopotames dans le désert spectaculaire du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, tout en apprenant les secrets de la cuisine traditionnelle des guerriers et des maîtres zoulous à l’aide d’un «braai» local. Il saute d’un hélicoptère dans l’océan Indien déchaîné, récolte des moules sur des roches perfides et plonge dans la culture du canton local, le tout avant de cuisiner avec le chef local bien-aimé Zola Nene pour un chef zoulou vénéré.

Gordon Ramsay: Uncharted – Louisiane

Dimanche 21 juin, à 10 / 9c

Le chef Ramsay se rend en Louisiane pour découvrir les secrets de la cuisine cajun. Il rencontre Eric Cook – un ancien marin devenu chef célèbre – qui l’envoie se perdre dans le marais et voir ce qu’il rapporte. Dans sa quête, Ramsay affronte des créatures dangereuses et délicieuses des profondeurs des marais au milieu du golfe du Mexique. Relève-t-il le défi, ou ses compétences se terminent-elles au «bout du monde»?

Gordon Ramsay: Uncharted – Indonésie

Dimanche 28 juin, à 10 / 9c

La quête du chef Gordon Ramsay pour maîtriser les cuisines les plus fascinantes du monde le fait atterrir sur l’île indonésienne de Sumatra, où il risque sa sécurité et sa fierté d’acquérir les ingrédients dont il a besoin. Qu’il travaille comme matelot de pont en pleine mer, explore un système de grottes intimidant, traite des buffles ou se laisse entraîner derrière eux, Ramsay trouve son engagement envers une cuisine de classe mondiale mis à l’épreuve. Avec le chef de cuisine indonésien, William Wongso, regardant par-dessus son épaule, la pression est forte.

Gordon Ramsay: Uncharted – Guyane

Dimanche 5 juillet, à 10 / 9c

Le chef Ramsay s’enfonce dans la forêt tropicale sud-américaine pour explorer les racines culinaires de la Guyane. Après avoir descendu en rappel d’un hélicoptère dans la jungle, il chasse le caïman à pleines dents à mains nues, pêche le piranha avec une tige de bambou et fabrique sa propre flèche pour incliner le poisson pour l’arowana. Avec sa nouvelle prime de provisions pour la jungle, il s’associera à la star culinaire montante locale Delvin Adams pour préparer un festin pour la tribu amérindienne locale.

Gordon Ramsay: Uncharted – Inde

Dimanche 12 juillet, à 10 / 9c

De la côte aux montagnes du sud de l’Inde, le chef Ramsay dévoile les saveurs complexes de la région connue comme la capitale mondiale du commerce des épices. Il combat les vagues de l’océan avec un filet de pêche géant, combat la piqûre brûlante des fourmis de feu, accélère sur des routes de terre vallonnées dans une petite voiture de rallye et a la bouche brûlée par le tarif local extrêmement épicé, tout cela avant d’essayer d’impressionner un collectif de femmes artisanales cuisine avec son point de vue sur leur cuisine locale. Shri Bala, cuisinière, historienne de la nourriture et animatrice de télévision, prend Ramsay sous son aile et lui donne une leçon sur la célèbre histoire des épices en Inde.

Gordon Ramsay: Uncharted – Norvège

Dimanche 19 juillet, à 10 / 9c

Le chef Ramsay canalise son Viking intérieur et embrasse les températures glaciales de la Norvège en décembre pour découvrir les saveurs insaisissables de la cuisine de cette région. Il plonge pour les crustacés dans les eaux glaciales des fjords, affronte un troupeau de rennes avec le peuple sami, fermente le poisson et mange la tête de mouton, le tout avant de mettre ses nouvelles compétences à l’épreuve pour préparer un festin de Noël avec le chef local Christopher Haatuft.

