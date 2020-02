Gorilla Zoe arrêté à l’aéroport après avoir trouvé une arme à feu dans un bagage à main

Gorilla Zoe a été touché par une arme à feu après que le rappeur ait tenté de voyager avec une arme chargée dans ses bagages.



Il s’agit de la deuxième rencontre de Gorilla Zoe avec la loi au cours des trois derniers mois. En novembre, le rappeur Gorilla Zoe aurait été arrêté pour violences domestiques à la suite d’un incident survenu dans un hôtel. Cette fois, le rappeur a été placé en garde à vue dans le sud de la Floride à l’aéroport international de Miami après avoir prétendument tenté d’amener une arme à feu chargée dans un avion.

Gorilla Zoe, de son vrai nom Keith Mathis, a été fouillée par la TSA à son poste de contrôle de sécurité. C’est alors qu’ils ont trouvé un “pistolet de calibre .38 chargé dans son bagage à main”, a rapporté NBC 6 News. Mathis a été accusé d’avoir porté une arme à feu dissimulée alors que son permis d’arme à feu était suspendu.

En novembre dernier, nous avons signalé que Mathis avait été arrêté à la suite d’une altercation avec une femme au La Siesta Resort. Un membre du personnel a appelé la police après avoir affirmé avoir vu Mathis devenir physique avec la femme alors que le couple était ensemble sur le balcon d’un hôtel. Lorsque les policiers sont arrivés, il a été rapporté que Mathis avait trouvé la femme en bas.

La compagne du rappeur a déclaré plus tard à la police qu’elle était simplement ivre et que Mathis n’avait jamais été physiquement violente envers elle. Le rappeur de “Hood N * gga” a été libéré sous caution et a rapidement été libéré.

