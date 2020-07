Gorilla Zoe débat entre « LOVE or HATE »

Gorilla Zoe a fait son truc sur le récent projet de trilogie Don’t Feed The Animals 3. « L’album ne comporte aucune apparition en tant qu’invité, donc Zoe va juste librement dans plus de dix pistes. Venant au numéro deux, » LOVE or HATE « est un faible key banger avec un refrain qui ne peut s’empêcher de rester coincé dans votre tête. L’instrument de « LOVE or HATE » est quelque peu saturé, et rappelle également de nombreux instruments flottant en ligne. Le son typique du BIG trap domine ce single, donc si c’est quelque chose que vous aimez, vous allez adorer ça.

Zoé se vante de son style de vie, de ses femmes et de sa conduite fière de ce single. C’est une piste vantardise sans vergogne avec un réglage automatique pour un attrait radio supplémentaire. « LOVE or HATE » ne manquera pas de vous aider à vous présenter cet été.

Paroles de Quotable

Je me réveille et fais ce que je veux

Alors tu devrais me détester

Tu devrais me détester

Tu devrais me détester

Tout ce que je fais c’est fléchir et faire étalage

Alors tu devrais me détester

Tu devrais me détester

Tu devrais me détester

