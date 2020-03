‘Got Talent at Home’ anime la quarantaine avec des performances et des spectacles de ses meilleurs artistes

Le confinement dû à la crise des coronavirus a aiguisé l’ingéniosité des chaînes et des producteurs pour que le contenu atteigne leurs téléspectateurs au-delà des canaux habituels. La dernière preuve en est ‘Got Talent at Home ‘, une initiative virtuelle de Fremantle qui promet d’animer la quarantaine aux fans du programme pour souffler des performances et diriger à travers les réseaux sociaux.

Chiara, finaliste de «Got Talent 5»

Tous les mercredis, vendredis et dimanches, de nouvelles performances seront publiées sur les comptes Facebook ‘Got Talent Spain’ (17h) et Instagram (21h)“. Chiara, lauréate de la cinquième édition du talent de Telecinco, a ouvert l’interdiction ce mercredi sur Facebook en chantant “Je reste à la maison”, une chanson originale qui parle des complications de l’isolement.

En outre, Santi Millán commentera tous les jeudis en direct, à partir de 18h, les performances avec les artistes eux-mêmes et certains membres du jury. Le présentateur commentera les vidéos que les abonnés publient de chez eux avec le hashtag #GotTalentEnCasa à la fois sur Instagram et sur TikTok. Un moyen de se connecter avec les protagonistes du talent et de rendre la quarantaine plus supportable.

En attendant la sixième édition

Les candidats «Got Talent» attendent déjà la possibilité de participer à la sixième édition du talent. Le talent a rouvert son casting en novembre dernier après la cinquième est devenue la meilleure édition de l’histoire en Espagne, avec une part moyenne de 20,1%. Le très jeune Hugo Molina est devenu vainqueur grâce à son habileté au tambour. L’émission a fait ses adieux, jusqu’à nouvel ordre, avec son spécial de Noël «Got Talent». The Great Show ‘, où le clown Cucko a été victorieux.

