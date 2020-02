Lightbulb Crew donne suite à sa décision d’abandonner Early Access en faveur d’une version complète de leur RPG gothique, Autrecide. Les développeurs ont annoncé que le RPG tactique arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam cet été.

En plus de cela, le jeu sera jouable au PAX East 2020, qui se déroulera du 27 février au 1er mars au Boston Convention Center.