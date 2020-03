Gourmet Edition ‘présente sa douzième édition le mercredi 11 mars à Telecinco

Après onze saisons diffusées depuis 2018, “ Venez dîner avec moi: Gourmet Edition ” revient à Mediaset avec le première de sa nouvelle saison qui se réunira autour d’une table Bibiana Fernández, Carmen Borrego, Víctor Sandoval et El Dioni. Cette édition peut être vue sur Telecinco, après deux saisons consécutives diffusées sur Cuatro, une chaîne où se situait à l’origine la réalité.

Carmen Borrego est l’une des hôtes de la 12e édition de ‘Come to Dinner with Me: Gourmet Edition’

Les convives entameront leur combat pour être le meilleur hôte le 11 mars et, étant cette fois quatre invités, l’édition durera quatre semaines. Dans le dernier programme, il sera connu qui de ces quatre célébrités reçoit le prix de 3000 euros en espèces, comme Rosa Benito, Nagore Robles ou Laura Matamoros l’ont fait dans d’autres saisons.

La 12e édition promet de laisser des moments mémorables à l’histoire de la réalité de Mediaset grâce à la forte personnalité de ses quatre invités. Dans l’avance promotionnelle lancée par Telecinco, Víctor Sandoval prévient qu’elle n’a jamais cuisiné, Carmen Borrego admet que ses amis l’appellent “insupportable” et El Dioni explique qu’il est “retiré du vol”.

Inimitiés possibles?

“Il est impossible de vous dire avec combien de personnes je ne dînerais pas”, annonce sans hésitation la fille de Maria Teresa Campos, ce qui pourrait heurter l’un de ses partenaires de montage, car dans la même vidéo, elle déclare que l’un d’eux semble “un peu dangereux” “. Aussi Surpris par l’attitude de Victor Sandoval quand il regarde la caméra et dit: “Tu es mort”. Le collaborateur de ‘Viva la vida’ et le tertullien de ‘Save me’ joueront-ils un grand combat dans cette nouvelle édition de ‘Come to Dinner with Me: Gourmet Edition’?

