Gouverner dès le matin et préciser les projets avec la consultation populaire

Sans aucun doute, Andrés Manuel López Obrador commence à gouverner à partir de sa conférence du matin donnée à partir de sept heures du matin après avoir conclu sa réunion de travail avec le cabinet de sécurité, pour assister au phénomène de la criminalité et élaborer des stratégies pour réduire les taux de criminalité.

Vient ensuite l’autre question fondamentale, celle de la santé publique qui, depuis quelques semaines, depuis janvier, est une priorité, car la crise sanitaire provoquée par le coronavirus depuis le début de l’année a déplacé la polémique sur la pénurie de médicaments. , qui a duré des mois.

Mais surtout, elle prive le monde de la pandémie qui a fait chuter l’économie de tous les pays, dans certains plus que d’autres, couplée à la chute des prix du pétrole car la Russie et l’Arabie saoudite n’ont pas accepté de diminuer le la production d’hydrocarbures, qui a fait chuter les marchés boursiers avec la dépréciation des devises, au Mexique le peso, qui est supérieur à 24 pesos par dollar. Maintenant, l’allié de la crise est la pandémie mondiale.

Comme si ce qui précède ne suffisait pas, le débat généré après l’installation de la société de bière Constellations Brands, qui à ce jour a été achevée à 65% dans sa construction, après avoir obtenu des gouvernements, a été mis sur la table pour discussion. toutes les autorisations correspondantes ci-dessus.

Il s’agit de l’un des investissements les plus importants qui avait déjà été bloqué par le gouvernement mexicain et les capitaux étrangers, avec les retombées économiques qui en découlent, qu’il représente pour la génération de milliers d’emplois pour la population de la bande frontalière, au-dessus des corajes. Donald Trump, car il est préférable dans ce cas d’investir au Mexique et non aux États-Unis.

Mais alors que tout se passait bien pour Constellations Brand, qui avait la sympathie de la majorité de la population, en particulier la classe ouvrière et le personnel hautement qualifié diplômé des universités publiques et privées, en plus du consentement du gouverneur Jaime Bonilla, qui soutient le projet depuis le début de sa campagne électorale, une pierre d’achoppement apparaît: la consultation populaire, une ressource très contestée que López Obrador a inventée.

Pour Tabasco, ce que les “bonnes personnes” décident est bien, mais l’expérience des consultations précédentes, qui ont été qualifiées de frauduleuses, n’a pas été un frein pour réaliser les travaux monumentaux de la Quatrième Transformation, comme l’aéroport de Santa Lucia, le Maya Train et la raffinerie de Dos Bocas, Tabasco.

Ainsi, contre toute attente, “ce que dit mon petit doigt” a été fait, comme exprimé le matin.

Malgré les critiques, ses travaux progressent à Santa Lucía, à Tabasco et dans les Caraïbes, bien que les peuples autochtones où passera le train Maya disent qu’ils n’ont pas voté en faveur des sondages qui ont été faits pour l’affaire, mais les vidéos Ils montrent la progression de la même chose tous les jours, du lundi au vendredi – il veut le faire samedi et dimanche également – et affirme que cela a été avec le soutien du public, bien qu’il y ait peu de crédibilité dans les consultations populaires dans chaque cas.

Ce samedi et dimanche sera celui correspondant à l’installation de Constellations Marques, dont la destination n’est toujours pas connue avec certitude, bien que le texte imprimé au dos du bulletin de vote que tous les citoyens auront, favorise leur l’installation. Il dit ceci:

Situation actuelle: Constellation Brands est une entreprise qui construit actuellement une nouvelle usine à Mexicali qui est achevée à 65%. La nouvelle usine est située dans l’ejido El Choroco, sur 400 hectares de terrain, dispose des permis et autorisations environnementaux et administratifs nécessaires pour fonctionner.

«Cette brasserie favorisera le développement économique de la région, car elle nécessitera des biens et des services, créera des emplois et des opportunités d’investissement à Mexicali. L’autorité environnementale de Basse-Californie a autorisé l’entreprise à fixer une limite maximale de 5,8 millions de mètres cubes d’eau par an, ce qui ne représente que 0,2% du volume total d’eau de la région.

«L’usine ne consommera pas d’eau supplémentaire à celle destinée aux hectares du district d’irrigation dans lequel elle a été installée. La société transférera les droits d’eau de ses hectares à l’agence d’exploitation Mexicali pour enregistrer la nouvelle utilisation auprès de Conagua.

«La société a exprimé un engagement supplémentaire en faveur de la durabilité avec la communauté Mexicali pour améliorer l’utilisation, l’entretien et la récupération de l’eau, ainsi que pour accroître la disponibilité future pour la population.

«Elle investira 50 millions de pesos par an pendant quatre ans, dans le but de récupérer jusqu’à quatre fois le volume d’eau qu’elle a autorisé. L’eau sera pour Mexicali. »

Bien que le texte informatif pour que les électeurs se rendent aux urnes avec des informations véridiques et se prononcent en faveur de l’installation de l’entreprise sachant qu’ils votent pour le développement économique de leur région, les idées reçues ne manquent pas à tort que le gouvernement fédéral, à travers le ministère de l’Intérieur, il favorise le vote favorable, car ils ne connaissent pas ou ne mettent pas en arrière-plan les raisons de la réclamation de ceux qui s’opposent au projet d’entreprise.

Le problème sous-jacent est le manque de confiance dans la consultation populaire en raison de ses antécédents de fraude signalés et cela est considéré comme une autre façon d’extorquer de l’argent, comme le dîner avec les hommes d’affaires qui collaborent avec lui à la vente de billets de loterie pour la tombola. l’avion présidentiel, parce qu’il les met sur les cordes, lâche le militantisme, ils leur demandent des choses, puis ils les laissent gagner, ils jouent méchamment, ils laissent leurs tribus se battre, ils les poussent à donner plus au gouvernement et quand ils gagnent ils valident la méthode …

Cela m’encourage à légitimer le mécanisme. Après un certain temps, il sortira pour approuver chaque chose au moment des consultations s’il le fait aujourd’hui. Il est presque pire que la requête gagne que perd parce que le mécanisme est validé.

Alerte au chef du gouvernement du CdMx, Claudia Sheinbaun: le maire de Coyoacán, Manuel Negrete, ancien footballeur de profession, ne sait pas qu’il doit veiller aux lumières de l’avenue Delfín Madrigal. Du métro Universidad à l’Avenida de la Imán est la bouche d’un loup.

