Goya Awards: un duel serré entre deux des cinéastes les plus titrés | AP

Les Prix ​​Goya réunira en duel deux des meilleurs cinéastes les plus titrés de la scène espagnole lors d’une nuit marquée par l’ombre du la guerre et les Oscars.

Le concours pointe vers les étoilesAlejandro Amenábar ou Pedro Almodóvar? Un film sur la guerre civile espagnole ou un film inspiré de la vie de l’emblématique réalisateur Manchego.

Pour sa part, Menacé, créateur de “Tant que la guerre dure”, le film aborde dans lequel il recrée les premiers barreaux du conflit armé (1936-1939) qui ont déterminé l’histoire récente du pays, à travers l’écrivain Miguel de Unamuno, il opte pour 17 récompenses qui incluent Meilleur film, réalisateur, scénario et musique originale.

Il convient de mentionner que dans la plupart des catégories, il aura comme rival Almodovar, qui dans trois semaines seulement atterrira à Hollywood pour tenter de remporter deux Oscars du meilleur long métrage international et du meilleur acteur d’Antonio Banderas avec son «Douleur et gloire“

Cependant, le grand soir, d’autres sont également attendus invités qui peut monopoliser les réflecteurs.

Vous pourriez être intéressé à nouveau Brad Pitt et Angelina Jolie ensemble

Le film d’Aitor Arregui, Jon Garaño et José Mari Goenaga “La tranchée infinie», Aborde l’histoire des« taupes », combattants républicains qui ont passé des décennies à se cacher de peur de représailles Après le triomphe des troupes nationales dans la guerre civile, il est le troisième en litige avec 15 nominations.

En ce qui concerne la bande «O gravure», complétez la liste des Goya du meilleur film, tourné dans la montagne galicienne, en galicien et sans acteurs professionnels, qui a remporté le prix du jury au Festival de Cannes; et “À l’extérieur”, dans lequel Benito Zambrano raconte la fuite d’un enfant fatigué des sévices infligés à son contremaître dans l’Espagne d’après-guerre.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Autres films inclus dans le film chilien “Araignée »par Andrés Wood, environ trois amis qui ont commis un crime politique dans les années 1970, et “Le réveil des fourmis”, une coproduction entre le Costa Rica et l’Espagne réalisée par Antonella Sudasassi qui aborde la pressions qui reçoit une femme pour redevenir mère, fait partie des candidats au meilleur film latino-américain.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

“L’odyssée des giles”, concourra pour la Goya avec les Argentino-Espagnols, une adaptation du roman à succès de Sebastián Borensztein d’Eduardo Sacheri “La noche de la Usina” sur la vengeance d’un groupe d’amis victimes d’une arnaque en Argentine en crise en 2001, et avec le Colombien ” Monkeys »d’Alejandro Landes, une histoire de survie centrée sur un groupe de jeunes soldats et rebelles qui doivent s’occuper d’un étranger kidnappé.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Banderas, dont l’interprétation d’un cinéaste âgé de «Douleur et gloire»Il a signalé sa première nomination à Oscar, sera mesurée avec Antonio de la Torre (“La tranchée infinie”), Karra Elejalde (“Tant que la guerre dure”) et Luis Tosar (“Qui tue le fer”) du Goya du meilleur acteur.

Vous pouvez également lire la bande The Bad Boys for Life, considérée comme la plus grosse recette en Amérique du Nord

Penelope Cruz, un autre des visages les plus internationaux du cinéma espagnol et à qui son statut de muse d’Almodóvar a rapporté de nombreux prix, sera éligible pour sa troisième “grosse tête” dans sa 12e nomination. Il est postulé pour le meilleur comédienne avec trois débutantes: Greta Fernández (“La fille d’un voleur”), Belén Cuesta (“La tranchée infinie”) et Marta Nieto (“Mère”).

.