Aujourd’hui, il existe des milliers de maladies et d’affections qui sont pratiquement nouvelles et, par conséquent, leurs traitements sont inconnus.

Cependant, grâce à la science et à la médecine, des milliers de personnes souffrant de ces maladies ont pu retrouver leur bien-être.

Ce fut le cas d’un petit garçon qui est né avec une maladie génétique qui provoque des déformations du crâne, connues sous le nom de syndrome de Crouzon.

Ce petit garçon a été soigné par le médecin Alexander Stratoudakis, au Hellenic Center 8Hcc) dans la ville d’Athènes, en Grèce; en commençant par soulager la pression de votre crâne et de votre cerveau grâce à l’expansion.

La chirurgie a consisté à installer un “distracteur ostéogénique” et ainsi sa croissance osseuse a été stimulée.

Heureusement, l’opération a été un succès, et en plus du fait que le petit garçon s’est amélioré esthétiquement, sa respiration et sa vision ont été privilégiées.

Son changement est si radical que le petit est très reconnaissant aux médecins pour les soins et les efforts fournis.

