«Grace and Frankie» Première table live de la saison 7 Lire sur YouTube

Grace et Frankie donnent aux fans un aperçu très précoce du début de sa fin: le casting de l’émission présentera une lecture en direct de sa septième et dernière première de la saison le jeudi 9 avril à 20 h HE / 17 h HP sur Netflix Est une page YouTube Joke.

Les stars Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston, Martin Sheen et le reste de l’ensemble participeront à la lecture de l’épisode, intitulé “The Fallout”, qui sera suivi d’un Q&A en direct modéré par la co-créatrice Marta Kauffman. L’événement sensibilisera également le programme de secours COVID-19 de Meals on Wheels au profit des personnes âgées en situation d’insécurité alimentaire et isolées.

La dernière saison de Grace et Frankie débutera officiellement en 2021.

* Elodie Yung (Marvel’s Daredevil, The Defenders) sera à la tête du pilote dramatique de Fox The Cleaning Lady, en remplacement de Shannyn Sossamon, notre site sœur rapporte Deadline. Yung joue le rôle d’un médecin intelligent qui vient aux États-Unis pour recevoir un traitement médical pour sauver son fils malade. Mais lorsque le système échoue et la pousse à se cacher, elle devient une femme de ménage pour la foule et commence à jouer le jeu selon ses propres règles.

* L’ancien showrunner de Doctor Who, Steven Moffat, a publié une nouvelle nouvelle mettant en vedette le Time Lord, intitulée “La terreur de l’Ums vide”. Lisez-le ici.

* Le jeu télévisé humoristique The Misery Index de TBS sera de retour pour la saison 2, avec l’animatrice Jameela Jamil, le jeudi 14 mai à 22h30.

* AMC’s Quiz – un drame en trois parties sur le 2001 Who Wants to Be a Millionaire? Scandale de tricherie au Royaume-Uni, avec Matthew Macfadyen (Succession), Michael Sheen (The Good Fight) et Sian Clifford (Fleabag) – sera désormais diffusé les dimanches successifs, à partir du 31 mai. .)

