‘Grace and Frankie’ Saison 7: production retardée et ce que nous savons jusqu’à présent

Grace & Frankie seront bientôt de retour pour leur septième et dernière sortie sur Netflix. Voici les dernières nouvelles de la saison 7 de Grace & Frankie, y compris où en est la production, ce que nous pouvons attendre de la prochaine saison et plus encore!

La première série comique de Netflix a été un triomphe et y avait-il un doute? Après tout, il a recruté les talents de Jane Fonda et Lily Tomlin pour jouer les rôles principaux et a engagé le créateur de NBC’s Friends (qui n’est plus sur Netflix aux États-Unis) pour créer la série.

La saison 6 est disponible sur Netflix à partir du 15 janvier 2020 dans le monde.

Pourquoi la saison 7 de Grace & Frankie est-elle la dernière saison?

Le 4 septembre 2019, nous avons appris que Grace et Frankie avaient déjà été renouvelés avant la date de sortie de la saison 6 de janvier 2020. Le compte Twitter officiel a également confirmé la nouvelle de la saison 7.

Nous avons vu des chaises Ryan Gosling, du lubrifiant à l’igname, des vibrateurs, des cœurs brisés, de nouveaux amours et beaucoup de mauvaises herbes, et nous avons encore beaucoup plus à partager avec vous. Grace et Frankie Saison 6 et 7 à venir.

– Grace et Frankie (@GraceandFrankie) 4 septembre 2019

Lorsque le spectacle a eu son septième renouvellement de saison (qui était aux côtés de la saison 6), il a été annoncé que ce serait la finale.

Officiellement, nous ne savons pas pourquoi Netflix a choisi que la saison 7 soit la dernière saison, mais cela est probablement dû au fait que les showrunners veulent naturellement conclure le spectacle. Trop de spectacles durent trop longtemps et bien qu’une conversation régulière sur les spectacles de Netflix porte sur la rapidité avec laquelle ils sont supprimés, Grace & Frankie a eu beaucoup de temps sous les projecteurs.

S’adressant à Variety, Marta Kauffman et Howard J. Morris ont déclaré:

“Il est passionnant et en quelque sorte approprié que notre émission sur les défis, ainsi que la beauté et la dignité du vieillissement, soit la plus ancienne émission sur Netflix.”

Marta Kauffman a déjà plusieurs nouveaux projets en cours selon une interview qu’elle a récemment participé à RollingStone. Cela comprend un pilote allant à TNT et un scénario basé sur le livre “Nous sommes tous complètement à côté de nous”

Où est la saison 7 de Grace & Frankie en production?

Selon nos sources, Grace & Frankie a commencé la production peu après la sortie de la saison 6 sur Netflix. En fait, le tournage de la septième saison a commencé le 27 janvier 2020.

Selon les saisons précédentes, tous les nouveaux épisodes sont tournés à Los Angeles avec Marta Kauffman et Howard J. Morris revenant pour montrer les fonctions courantes.

En mars 2020, cependant, la production de l’émission a été arrêtée aux côtés d’autres productions de Netflix telles que Russian Doll alors que la pandémie mondiale de coronavirus fait des ravages sur les productions. Il n’y a actuellement aucune nouvelle lorsque la saison 7 sera de retour en production, mais cela pourrait avoir un effet significatif sur la date de sortie.

Quand la saison 7 de Grace et Frankie sortira-t-elle sur Netflix?

Les saisons 4, 5 et 6 sont toutes sorties sur Netflix au cours du premier mois de l’année.

C’est pourquoi nous avions initialement prévu que la saison 7 de Grace & Frankie sera sur Netflix en janvier 2021.

Cependant, la pause de la production et sa poursuite vont-elles durer indéfiniment, cela pourrait signifier que nous la voyons retardée au milieu de 2021.

Nous garderons un œil sur cela à mesure que nous en apprendrons davantage.

Tout ce que vous devez savoir sur la saison 7 de Grace & Frankie

Contrairement aux saisons précédentes, 16 épisodes étendus seront inclus dans la saison 7, ce qui portera le nombre total d’épisodes de l’émission à 94.Grace & Frankie est l’émission la plus ancienne de l’histoire de Netflix et le restera pendant un certain temps étant donné que le Ranch est également devrait se terminer après la partie 8. Jane Fonda a beaucoup été dans la presse au cours de l’année écoulée, principalement en raison de ses efforts dans le débat sur l’activisme en matière de changement climatique. Elle a organisé de nombreuses manifestations à Washington DC.Dans une interview avec le LA Time, Kauffmann a taquiné la saison prochaine en disant: «Je ne peux pas en dire trop, mais nous allons avoir affaire à Robert, Sol, Grace et Frankie d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant »,

Voici quelques réactions à la nouvelle de la fin de Grace & Frankie de Netflix.

