Grâce au confinement, ils ont réussi à peindre la croisière Abbey Road

Entre les rues de Camdem et Westminster, est le navire de croisière le plus célèbre au monde, des millions de personnes voyagent chaque année pour Londres juste pour prendre la photo souvenir au passage piéton d’Abbey Road. Cependant, une fois sur place, tout le monde peut remarquer que L’ère des Beatles était il y a longtemps, beaucoup de temps. Mais grâce au confinement par COVID-19, l’avenue pourrait recevoir une «main de chat».

Cela fait 50 ans depuis le jour où les Beatles ont immortalisé la croisière de couverture d’Abbey Road, en un sens, ça ne fait pas si longtemps, pourtant eParmi les graffitis, le décès de milliers de touristes et le manque d’entretien et de négligence du quartier, loin d’être un site touristique, il ressemblait à l’ensemble d’un film d’horreur.

Ce que très peu de gens savent, c’est que la rue où les chansons classiques comme “Quelque chose”, “Ici vient le soleil” et “Pourquoi”, c’est une rue parcourue dans les deux sens Et si nous vous disons également que des centaines de personnes se tiennent au milieu chaque jour pour essayer d’obtenir la photo parfaite entre le haut et le haut, il est presque impossible de le réparer, cependant, La pandémie de COVID-19 a également apporté ses bonnes choses.

Lorsque le Premier ministre britannique Boris Johnson, a ordonné aux citoyens de rester à l’intérieur de leurs maisons, les équipes urbaines en ont profité pour faire des plans de réhabilitation de la rue. “Ce passage clouté à Londres n’est pas un château ou une cathédrale, mais, grâce aux Beatles et à une séance photo de 10 minutes un matin d’août 1969, il a une revendication aussi forte que les autres dans le cadre de notre héritage“Dit John Penrose, Ministre du Tourisme et du Patrimoine pour un journal local.

Un groupe de travailleurs a entrepris les travaux d’entretien, renforcé à la fois les lignes de croisement et le panneau placé juste en dessous des trottoirs et où vous pouvez lire “Tournez dans les deux sens”[[avant de traverser]. Aussi, ils ont zigzagué la ligne de démarcation des sens pour les conducteurs.

Bien que maintenant, les travaux de remodelage contrastent avec le studio de plus en plus graphique, qui est rempli d’encre chaque fois qu’un touriste pense qu’il est agréable d’écrire le typique “J’étais ici”. Mais oui, si un jour vous décidez de visiter Abbey Road, ne vous contentez pas de la photo sur votre smartphone. Les caméras de sécurité enregistrent tout ce qui se passe sur le célèbre bateau de croisière 24h / 24 et la meilleure chose est que vous pouvez vérifier votre visite en entrant simplement le jour et l’heure de votre visite sur le portail EarthCam.