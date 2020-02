“Grâce aux programmes Telecinco, les films sont financés”

Le rassemblement de «Save me» le lundi 3 février a été éclaboussé par une vive controverse. Les collaborateurs ont commencé à parler de cinéma et à la fin Jorge Javier Vázquez a fini par critiquer publiquement les déclarations de l’acteur Eduardo Noriega. Lorsque Lydia Lozano l’a nommé en profitant pour ajouter qu’il est son voisin, le présentateur a avoué qu’il était “un peu contrarié par lui”.

Jorge Javier Vázquez et Eduardo Noriega

Sans connaître aucun des collaborateurs, à l’exception de Kiko Matamoros, à quoi faisait référence Jorge Javier avec ses mots, il a ajouté que “Quand vous parlez du travail des autres, vous devez avoir plus de délicatesse”. Les visages d’étonnement de ses compagnons ne changèrent pas et finalement il expliqua la raison de sa colère. À son époque, l’acteur a déclaré que la série Telecinco «Homicides», dont il était le protagoniste, il a été diffusé très tard parce qu’avant il y avait “une réalité absurde“.

La réalité était «acculée», présentée par Jorge Javier et Raquel Sánchez Silva en 2011, qui consistait en la coexistence d’un groupe de célébrités dans une ferme. “Cela m’étonne que nous ayons tous peu de considération pour le travail des autres, que à leur tour, ils financent leur travail plus tard “, Il a continué à se référer à tous les programmes de la maison dont l’argent, parfois, est utilisé plus tard pour réaliser des projets cinématographiques.

Tout ne s’arrête pas là

Plus généralement, mais tout aussi en colère, Jorge Javier a avoué qu’il aime le cinéma espagnol mais ne comprend pas certains comportements: “Quand je vois certains acteurs critiquer ce que font les autres à la télévision et je vois les filmographies qu’ils ont … Avec quel visage ces gens peuvent-ils parler aux merdes qu’ils ont faites? “, reflétait le conducteur de «Save me».

