“ Grace et Frankie ” avaient presque Jane Fonda et Lily Tomlin dans le show

Avec l’annonce de la septième saison de Grace et Frankie, certains fans espèrent plus que jamais que le duo de titres deviendra un vrai couple. Expéditeurs ahoy. Mais ce sera plus facile à dire qu’à faire.

D’une part, la grâce de Jane Fonda vient de se marier avec Peter Gallagher. Cela a bouleversé Frankie de Lily Tomlin. Autrement dit, elle n’aime pas le changement. Elle avait pensé qu’elle et Grace allaient, du moins métaphoriquement, partir ensemble dans le crépuscule.

Le spectacle peut-il faire un renversement et réunir Grace et Frankie quand il se terminera? Plus précisément, si Grace et Frankie devaient se réunir de cette façon.

Grace et Frankie: plus que des amis ou juste des amis?

Grace et Frankie | Netflix

Grace et Frankie est une idée originale de Marta Kauffman, qui avait frappé le zeitgeist dans les années 1990 comme l’un des créateurs de Friends. Elle a appris que Fonda et Tomlin cherchaient à revenir à la télévision, et Kauffman est venu avec le crochet – ils devraient le faire ensemble.

«Une fois que vous savez que vous avez des légendes comme Jane Fonda et Lily Tomlin, vous devez trouver un concept qui soit digne de femmes comme ça et de talents comme ça. Nous cherchions un moyen d’explorer le vieillissement et de devenir le vôtre à un certain moment de votre vie. Après un mot, j’étais assise dans la voiture avec Hannah KS, mon responsable du développement et elle a dit: «Et si leurs maris tombaient amoureux l’un de l’autre», et c’était tout. Nous étions partis et courus », a déclaré Kauffman au Hollywood Reporter.

Ensuite, selon ., la propre fille de Kauffman a eu une onde cérébrale. Et si Grace et Frankie tombaient amoureux l’un de l’autre? Et si leurs maris tombaient l’un pour l’autre et que Grace et Frankie tombaient l’une pour l’autre? Ou est-ce aussi sur le nez?

Comment «Grace et Frankie» finiront-ils?

Bien que Kauffman soit parfaitement conscient que certains fans expédient Grace et Frankie, elle n’est pas convaincue que leur fin de partie soit la bonne voie à suivre.

Elle a déclaré au Los Angeles Times: «L’émission concerne ces deux femmes. Je pense qu’il n’est pas surprenant que le public veuille qu’ils soient ensemble, finalement. Je pense qu’en faire un [romantic] couple est malhonnête. Mais c’est un couple différent. Ils sont meilleurs amis. Ils vont ensemble. Et je pense qu’il y a quelque chose de merveilleux à trouver cette personne avec qui vous voulez être dans la vie. »

C’est peut-être pour cela que Grace s’est retrouvée avec Peter. D’un autre côté, cela pourrait également être le conflit final qui fait que le couple titre “devait être”. La septième saison de Grace et Frankie n’a pas encore de date de début.

Jane Fonda et Lily Tomlin reviennent en arrière

Même si Grace et Frankie ne se remettent pas ensemble, il y a toujours Fonda et Tomlin. Les deux se connaissent bien depuis la fin des années 1970 depuis qu’ils ont filmé le hit 9 à 5 avec leur co-star Dolly Parton. Fonda, en particulier, a eu des expériences personnelles qui ont rendu Grace et Frankie plus que peu relatables.

«Je sais ce que c’est que de retirer le tapis de sous vous, de sentir que votre vie est finie et d’envisager le suicide et tout ce genre de choses. Je m’identifie donc à ce qui est arrivé à Grace et Frankie; Je sais ce que ça fait. Je sais aussi que, comme ce qui s’est passé dans la série, vous ne devez pas abandonner », a-t-elle déclaré au Washington Post.

Dans la vraie vie, tout comme dans la série, Tomlin a le dos de Fonda. Tomlin a déclaré: “Je suis fan d’elle avant de la rencontrer. J’ai eu une coiffure Klute quand elle a fait Klute. Je l’ai rencontrée quand elle est revenue dans les coulisses alors que je jouais Appearing Nitely au Ahmanson Theatre de Los Angeles. C’était vers 77 ou 78. La prochaine chose que je savais, elle m’a demandé d’être dans 9 à 5. Nous sommes amis depuis. ”