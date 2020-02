«Grace et Frankie» et d’autres séries dans lesquelles les personnes âgées obtiennent la place qu’elles méritent

La jeunesse est une valeur croissante. Le dynamisme, la beauté ou la sexualité débridée sont des qualités valorisées dans la société du XXIe siècle, où les progrès constants laissent à tout moment les personnes âgées dépassées. La patience, l’expérience ou la sagesse qui caractérisent les personnes âgées Elle n’est pas prise en compte et, par conséquent, il n’y a pas beaucoup de fictions qui plaisent à ce groupe de population.

Jane Fonda et Lily Tomlin jouent dans Grace et Frankie

En ce qui concerne le monde de la télévision, la dernière grande révolution est la consommation à travers les plateformes, dont les générations les plus récentes sont surtout adeptes. Donc, la chose normale est que de plus en plus de séries cherchent à refléter la vie quotidienne et font appel à la sensibilité du jeune public, laissant le spectateur senior de côté. De même que le rôle des personnes âgées dans la famille et dans la société semble être relégué, il en va de même sur le petit écran, où il n’y a guère de place pour les acteurs d’un certain âge, si ce n’est dans des rôles de témoignage.

Cependant, nous devons garder à l’esprit que la population qui atteint maintenant 60 ans à l’adolescence a apprécié les classiques de la télévision tels que ‘MASH’, ‘Colombo’, ‘La casa de la pradera’ ou, en Espagne, ‘Curro Jiménez’ . Ce sont les premières générations qui ont perfectionné la consommation de télévision en série, et aujourd’hui continuent de l’exiger. C’est pourquoi, en hommage à cette génération vieillissante, nous voulons revoir les séries qui ont le mieux approché leur réalité.

Les classiques

Une réunion de famille dans «The Golden Girls»

Quand on parle de séries mettant en vedette des aînés, il est impossible de ne pas parler des grands-mères de la télévision. Avec «The Golden Girls», NBC a présenté le concept de la sitcom aux personnes âgées dans une tournure qui a su séduire le grand public. Le charisme de Blanche, Rose, Dorothy et Sophia avaient beaucoup à faire, ainsi que le portrait des adversités que ces quatre femmes attachantes ont dû traverser dans un monde qui les déplace par leur âge, ne comptant que les unes sur les autres.

Jane Fonda et Lily Tomlin, deux visages bien connus de la scène télévisuelle américaine, sont probablement aussi classiques que ce quatuor. Leur union dans “ Grace and Frankie ” était une valeur sûre pour Netflix, qui nous rappelle également une version mise à jour de “ The Golden Girls ”, conservant son format de sitcom et avec un noyau formé par ces deux femmes entrées dans les années auxquelles unit, dans ce cas, la relation homosexuelle que leurs ex-maris entretiennent entre eux. Le succès de cette approche est démontré en ce que, avec la première de sa septième et dernière saison, Cette comédie deviendra la fiction la plus durable de Netflix à ce jour avec 94 épisodes.

Aînés et malts

Le premier quatuor de «The Cool Kids»

Sur le ton de la comédie, il est assez courant de s’opposer au sujet qui unit les personnes âgées à une attitude passive et conservatrice. Plus d’une comédie a voulu montrer aux aînés des attitudes généralement associées aux jeunes, et l’exemple le plus rafraîchissant et le plus récent est peut-être «The Cool Kids», l’histoire de trois amis dans une maison de soins infirmiers qui Ils profitent de cette retraite de leur âge d’or pour passer un bon moment quelles que soient les règles. Du moins jusqu’à l’arrivée de Margaret, une nouvelle venue dans la résidence qui les met en échec en se montrant encore plus espiègle qu’eux.

Le même esprit rebelle, bien que centré sur le politique, inspire la renaissance de “ Murphy Brown ” en 2018, qui a ramené Candice Bergen dans le rôle de la journaliste forte et indépendante qui a donné le titre de la série dans les années 80, seulement qui dans ce cas ose remettre en cause la politique de Donald Trump. Un esprit de comédie sans préjugés qui mène à l’extrême dans “ Benidorm Bastards ”, un programme belge de caméras cachées axé sur utiliser l’image impuissante des personnes âgées pour passer de grosses blagues sur des passants innocents. Un programme dans lequel des femmes de 60 ans essaient de vendre des drogues dures, des personnes âgées qui battent (simulées) des coups à la moindre provocation ou des personnes âgées qui conduisent leurs fauteuils roulants comme des fous sur la route méritent bien de s’étendre à plus de dix pays, comme cela s’est produit. En fait, il a atterri en Espagne comme «Les plus grands hooligans», de la main d’Antena 3, bien que son passage à travers la grille ait été discret.

Le Hollywood de l’expérience

Larry David fait face comme il peut à la vie dans ‘Curb Your Enthusiasm’

En vieillissant, les grands totems du monde du spectacle prennent conscience de l’éventail des possibilités narratives que le portrait des générations plus âgées peut apporter en relation avec leur métier. C’est ce qui est arrivé à Chuck Lorre, créateur de ‘Two and a Half Men’ ou ‘The Big Bang Theory’, qui, après 65 ans, a créé pour Netflix ‘The Kominsky Method’. Dans cette fiction multi-primée, dirigée par d’excellents Michael Douglas et Alan Arkin, les difficultés de l’acteur respecté Sandy Kominsky à assumer son âge sont explorées, qui dans le passé était extrêmement célèbre et qui dans le présent a trouvé sa place en enseignant aux autres.

De plus est venu refléter son expérience Larry David, dans ce cas pour HBO. Avec «Curb Your Enthusiasm», le scénariste chevronné de séries comme «Seinfield» plonge dans l’auto-fiction, mettant en vedette dans une parodie de sa vie à Hollywood qui tente d’apparaître la plus grande réalité possible grâce à ses improvisations fréquentes et au style de faux documentaire qui maintient le pathos et l’humour qui ont toujours caractérisé le créateur.

Dans la variété c’est le goût

Jeffrey Tambor incarne Maura Pfefferman dans ‘Transparent’

La grande majorité des séries qui ont utilisé des personnages dans leur vieillesse l’ont fait depuis la comédie, mais il y a aussi eu des fictions qui ils ont osé explorer les conflits de ces âges sous d’autres perspectives. C’est le cas de «Transparent» qui, bien que faisant partie de l’humour, traite avec une si grande sensibilité un problème aussi original que celui de la transition de genre chez un père d’années. La fin brutale de la série, due à l’abandon de Jeffrey Tambor de son rôle principal pour avoir été accusé de harcèlement sexuel, ne devrait pas ternir le bon développement qu’il a connu au cours de ses quatre saisons.

De Grande-Bretagne, la BBC a apporté une autre de ces perspectives originales à la réalité des personnes âgées avec «Last Tango in Halifax». Cette série opte pour une approche romantique en racontant les retrouvailles de Celia et Alan, deux veufs de 70 ans qui, dans le passé, avaient une relation frustrée. L’inévitable le rétablissement de l’amour qu’ils partageaient est combiné avec le reflet de relations familiales complexes qui l’entourent, donnant naissance à une riche mosaïque qui acquiert des colorants télénovélesques sans être emporté par son intrigue.

La vieillesse en toile de fond

Ricky Gervais dans le rôle principal de Derek ‘

Bien qu’ils ne se concentrent plus sur les personnages âgés, il existe deux autres fictions britanniques qui explorent des scénarios liés à ces âges. Le premier serait «Getting On», qui traite de l’aile gériatrique d’un hôpital, où il y a un humour noir qui tache cette comédie dont les protagonistes sont plutôt des médecins. Quelque chose de similaire se produit avec “ Derek ”, une proposition du toujours irrévérencieux Ricky Gervais qui se produit dans une maison de soins infirmiers, bien que son protagoniste soit sans équivoque le personnage particulier et innocent qui porte le nom de la série.

De même, à partir de la France, ils explorent indirectement la réalité du vieillissement dans le monde du divertissement avec ‘Call My Agent!’. Cette série de France 2 met en vedette une série de représentants de personnages du monde du divertissement, mais a des apparitions stellaires de de vraies actrices qui dénoncent, à travers des complots amusants et rocambolesques, la discrimination Ils souffrent à cause de leur âge.

Les aînés qui comptent

Violet, joué par Maggie Smithe n ‘Downton Abbey’

De la même manière, il existe d’autres séries dans lesquelles, sans se concentrer sur des thèmes ou des personnages matures, ils ont parmi leurs personnages les plus anciens certaines de leurs principales revendications. C’est le cas de «Ray Donovan», dans lequel le père de Ray, Mickey, est devenu un pilier de la série, joué par un Jon Voight qui prouve qu’il a encore de nombreuses compétences pour donner vie à un scélérat en difficulté et à un escroc.

Loin de cet exemple de testostérone se trouve «Downton Abbey», la série britannique par excellence, où le charisme de Maggie Smith a façonné le Violet fragile et fermé. Dans un monde dans lequel les temps anciens et nouveaux sont confrontés, comme celui reflété dans la série, ce personnage représente toute la tradition de l’Ancien Régime et, néanmoins, il met en vedette des moments et des phrases mémorables qui en font probablement l’élément le plus emblématique de la longue saga historique conçue par ITV.

.