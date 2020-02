Grace Michael Gracey a signé pour le prochain film d’animation Justin Bieber

Justin Bieber

Dans “Cupidon”, le chanteur donnera la voix au célèbre Dieu de l’amour et sera écrit par Mike Vukadinovich.

Le réalisateur de Grea The Greatest Showman, Michael Gracey, a signé pour coproduire le prochain film d’animation de Justin Bieber, Cupidon.

Le projet, dans lequel le chanteur donnera la parole au célèbre Dieu de l’amour, sera écrit par Mike Vukadinovich, qui rejoint le réalisateur précédemment annoncé Pete Candeland, et maintenant Michael Gracey a également ajouté à la programmation en coulisses.

“L’incorporation de Michael Gracey et Mike Vukadinovich, qui ont collaboré étroitement avec notre talentueux réalisateur Pete Candeland, crée l’équipe parfaite pour faire vivre l’histoire épique de Cupidon et Psyché”, partage le président et co-fondateur de Mythos Studios, David Maisel.

Mythos Studios a été formé en 2018 par le manager de Justin Scooter Braun et Maisel, président fondateur de Marvel Studios.