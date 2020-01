Grace Vanderwaal est-elle une actrice? Voici ce que nous savons du nouveau film à venir sur Disney +, ‘Stargirl’

Il y a quelque chose de magique à venir dans le service de streaming de Disney, et nous ne parlons pas seulement de la prochaine saison de The Mandalorian. Un film original, intitulé Stargirl, sortira sur la plate-forme en mars 2020 et la bande-annonce a déjà des abonnés désireux d’en savoir plus. De quoi parle le film original de Disney +, Stargirl? Qui joue Grace Vanderwaal dans ce film? Voici ce que nous savons de l’original à venir et de sa distribution.

Grace Vanderwaal de «Stargirl» de Disney | Groupe d’images LA / Disney Channel via .

Un nouveau film original arrive à Disney +, intitulé «Stargirl»

Disney + n’est pas réservé aux films d’animation déjà sortis de Pixar, Marvel, Lucasfilm et National Geographic. Semblable à Netflix, Disney propose quelques séries originales et films en première exclusivement sur cette plateforme de streaming. Bien que certains soient devenus disponibles à la date de lancement de cette plate-forme en novembre 2019, certains contenus sont définis pour sa première en 2020.

Un de ces films originaux est Stargirl, un long métrage basé sur le roman de Jerry Spinelli de 2000 du même titre. Ce film présente les acteurs Giancarlo Esposito de The Mandalorian, Darby Stanchfield of Scandal et Maximiliano Hernández de Avengers: Endgame. L’un des membres les plus remarquables de la distribution est la gagnante d’America’s Got Talent, Grace Vanderwaal.

«Stargirl» présente Grace Vanderwaal, joueuse de ukulélé, connue pour sa chanson «I Don’t Know My Name»

Elle peut être connue pour son apparition dans America’s Got Talent, où elle a interprété une chanson originale, accompagnée de son ukulélé. Maintenant, Grace Vanderwaal apparaîtra dans le film original de Disney +, Stargirl, en tant que personnage principal.

Ce sera le premier crédit de Grace Vanderwaal, même si elle a déjà des chansons disponibles sur la plupart des plateformes de streaming. La bande-annonce, qui a été créée en janvier 2020 (lors du 16e anniversaire de Grace Vanderwaal), raconte l’histoire magique d’une jeune fille qui aime la musique et de son nouvel ami, Leo Borlock.

Selon Screenrant, «Stargirl suit l’expérience de Leo Borlock (Graham Verchere), un élève de Mica High School en Arizona. Lorsque la mystérieuse mais attachante Susan «Stargirl» Caraway (VanderWaal) se présente, Leo forme un béguin et apprend à devenir plus à l’aise dans sa propre peau. Les deux étrangers partagent un lien spécial et les dangers du lycée les obligent à affronter des vérités difficiles sur le présent et l’avenir. »

«Stargirl» est-il uniquement disponible sur la plate-forme de streaming de Disney, Disney +?

En tant que film original Disney +, Stargirl ne sera probablement disponible que sur ce service de streaming. Le film pourrait finir par se retrouver sur Disney Channel ou un autre réseau de télévision financé par Disney. Cependant, selon Instagram de Disney, il sera diffusé en exclusivité sur Disney +.

Disney a financé d’autres films et émissions de télévision originaux exclusivement pour cette plateforme de streaming. Cela comprend l’adaptation en direct de Lady and the Tramp et le film de vacances avec Anna Kendrick, Noelle. Les séries télévisées déjà disponibles sur cette plateforme de streaming incluent le spin-off de Star Wars, The Mandalorian and High School Musical: The Musical: The Series.

Vraisemblablement, plus d’informations concernant ce film seront annoncées par Disney dans les prochains mois. Les abonnés peuvent commencer à diffuser Stargirl le 13 mars 2020. D’ici là, les fans peuvent écouter la musique de Grace Vanderwaal sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming.

