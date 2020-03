Grafh abandonne le dernier chapitre de sa célèbre série de mixages avec “Oracle III”

Le rappeur né dans le Queens, Grafh, prouve qu’il est “The One” encore une fois en lâchant Oracle III, le nouveau chapitre de sa série de mixtape inspirée de Matrix, aux côtés du légendaire DJ Green Lantern.

Oracle III prouve que Grafh est toujours le même animateur cinématographique qu’il était au début de la série avec The Oracle en 2004 et son suivi The Oracle 2 en 2008. L’écart de 12 ans ne s’est pas écoulé sans quelques baisses et fonctionnalités impressionnantes – La mixtape 88 Crack Era de 2014 était un favori des fans de HNHH et il a béni Royce da 5’9 ‘avec une fonctionnalité dope sur The Allegory plus tôt cette année – mais c’est vraiment génial de l’entendre revenir à l’essentiel. Les caractéristiques incluent un qui est qui des grands du rap du passé et du présent, y compris Bun B, Benny The Butcher et Conway de Griselda sur des pistes distinctes, Hopsin et même Royce venant pour rendre la pareille. Lantern offre une ambiance de rap sur la côte est du côté de la production, y compris des extraits supplémentaires de Pete Rock et Harry Fraud, entre autres, que Grafh est plus que adapté pour livrer avec des résultats satisfaisants.

Écoutez Oracle III par Grafh ci-dessous:

Liste des pistes:

1. “Opulence”

2. “Anonyme”

3. “Poêle”

4. “24 heures”

5. “Blow” (feat. BENNY THE BUTCHER)

6. “Félicitations”

7. “Priez” (avec Conway the Machine)

8. “Comment puis-je perdre” (feat. JAG & KXNG Crooked)

9. “Ya Heard”

10. “Gawd Gawd” (avec Dope Gang Porter)

11. “Good Die Young”

12. “Laissez-moi le voir” (feat. Bun B & Rittz)

13. “Who Shot Ya” (feat. Hopsin)

14. “Agenda” (feat. Royce da 5’9 ”)

15. “Coupable”

