Grafh Bodies Jadakiss & Nas Classic sur “Show Discipline”

Grafh pourrait très bien être l’un des rappeurs les plus meurtriers du jeu, même s’il a volé relativement sous le radar dans les cercles traditionnels. Si vous n’avez pas encore plongé dans son catalogue, son dernier album The Oracle III devrait servir de point de départ fort. Bien qu’il n’ait récemment déposé que quinze morceaux lourds, le parolier de New York a maintenu l’élan avec un nouveau style libre de deux de ses collègues frappeurs lourds.

Nous avons déjà beaucoup parlé du duo classique de Jadakiss et Nas “Show Discipline”, et il n’est pas étonnant que Grafh ait choisi d’honorer le morceau Kiss Tha Game Goodbye avec sa propre interprétation. En conservant le schéma d’ouverture de Jada, Grafh retourne le script avec des paroles révisées. “Ayo ne s’arrêtera jamais, gros pistolet étendu avec le stock / vous avez vendu, vous n’avez jamais été en stock.” Au fur et à mesure que son schéma progresse, le flux de Grafh s’intensifie et se construit dans sa complexité. À la fin, la nature dominante de son jeu de plume est rendue très claire.

Si vous êtes intéressé à entendre un maître de son métier s’amuser un peu, assurez-vous de vérifier le freestyle “Show Discipline” de Grafh ici et maintenant.

PAROLES CITABLES

Ayo ne s’arrêtera jamais, gros canon étendu avec le stock

Vous avez vendu, vous n’avez jamais été en stock

