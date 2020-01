Grammys 2020, le meilleur du tapis rouge | Instagram

Le tapis rouge à tout événement est ce que les téléspectateurs apprécient le plus, aux Grammy Awards 2020, il ne pouvait pas passer inaperçu.

Le Grammy a commencé avec le pied droit comme le tapis rouge a été un succès, les célébrités portaient et laissaient tout le monde impressionné.

Ce dimanche 26 janvier Ce fut l’une des nuits de la mode les plus importantes de la saison car c’est le début de l’année et les premiers prix les plus attendus de la même.

Camila Cabello qui fait partie des nouvelles générations a eu un impact sur tout le monde avec ses vêtements portant une robe noire spectaculaire et longue et ses cheveux ont cessé d’être bouclés pour compléter la tenue en la portant droite.

Le groupe sud-coréen Bts Il avait l’air vraiment spectaculaire, même s’ils portaient des couleurs très sobres, nous sommes sûrs que son ARMÉE fondrait sûrement quand il les verrait.

Rosalia portait une robe en cuir rouge, dans la partie de la jupe, elle avait une coupe diagonale qui était complétée par des barbes qui atteignaient le sol.

Les frères Eilish, Finneas et Billie ils sont arrivés ensemble, vêtus de tenues totalement différentes mais en même temps impressionnants, l’interprète de “Ocean Eyes” Il est apparu avec ses cheveux phosphorescents bien connus à la racine.

Les Jonas Brothers ils ont choisi de prendre regards similaires dans les tons, or, bleu et marron jouant avec les motifs mais en même temps impactant comme ils l’ont toujours fait ensemble ou séparément.

Qui a assez surpris sur le tapis rouge Ariana Grande qui est apparu vêtu d’une grande robe shifon grise, sur la photo apparaît une petite séance montrant la largeur de son vêtement terne portant des cheveux plus clairs dans sa queue de cheval haute bien connue.

La présence d’une légende du rock est également visible sur le tapis rouge Ozzy Osbourne en compagnie de sa fille Kelly les deux mariés avec la couleur noire ont laissé tout le monde impressionné par leurs tenues.

