Grammys 2020: meilleurs et pires moments en photos

Comme les membres de Run-DMC passant à travers un mur de briques, la cérémonie des Grammy Awards de cette année était une étude sur des moments musicaux que vous ne pouviez pas ignorer (même si vous vouliez).

La soirée s’est ouverte sur un sombre monument à la mémoire de Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère un peu plus tôt dans la journée. Mais il comprenait également Lil Nas X, BTS et Billy Ray Cyrus partant pour un voyage surréaliste (et vraiment amusant) sur «Old Town Road». Tanya Tucker et Demi Lovato découvrent leurs âmes. Tyler, le Créateur mettant littéralement le feu à l’endroit pendant son «Earfquake». Billie Eilish emportant à la maison une cargaison de trophées. Et n’oublions pas les brindilles FKA, Usher et son pantalon en cuir rendant encore un autre hommage à Prince.

L’émission de trois heures et 40 minutes était beaucoup à prendre, même pour les plus fervents de la musique. Donc, si vous vous êtes éloigné à un moment donné, n’ayez crainte: TVLine a prêté une attention particulière à l’ensemble de l’émission, et nous avons rassemblé certains des meilleurs, des pires et des moments les plus étranges absolus que vous puissiez parcourir.

