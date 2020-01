Grammys: Camila Cabello pourrait recevoir un prix de sous-vêtements | INSTAGRAM

La remise des Grammys 2020 est un événement qui ne manquera pas de parler, car la journée n’est pas encore là et c’est déjà le centre d’attention sur Internet, car les utilisateurs sont très impatients de voir qui sont les lauréats des prix.

Quelque chose qui a généré plus d’émotion chez les utilisateurs est une promesse que Camila Cabello a faite, car elle a promis quelque chose de très audacieux.

La cérémonie de remise des prix Grammys 2020 a attiré les fans de Camila Cabello, car l’interprète pourrait apparaître d’une manière quelque peu inhabituelle lors de la remise des prix, et cela avec son petit ami Shawn Mendes.

Actuellement, Camila Cabello n’a que 22 ans et est nominée dans la catégorie “Meilleur duo ou groupe pop” avec son petit ami Shawn Mendes pour sa chanson “Miss”, une chanson qui a été l’une des plus appréciées et entendues de 2019.

Nous savons tous que Camila Cabello et Shawn Mendes sont un couple explosif et audacieux, cependant, ils pourraient donner une grande surprise à leurs fans, car les deux ont accepté d’apparaître en sous-vêtements au cas où les célèbres garçons remporteraient le prix dans le Ils sont nommés.

La personne chargée de révéler le défi était Camila Cabello et elle l’a fait à travers une interview avec radio.com, où la jeune femme a promis que s’ils gagnaient dans la catégorie où elle et son petit ami Shawn étaient nominés, ils monteraient sur scène pour le recevoir en sous-vêtements. .

“Si Shawn et moi remportons le Grammy, nous irons sur scène en sous-vêtements comme Twenty One Pilots, c’est une promesse.”

Camila Cabello et Shawn Mendez ne seraient pas les premiers à apparaître en sous-vêtements, car en 2017, le duo Twenty One Pilots a remporté l’une de leurs nominations aux Grammy Awards et pour recevoir le prix, ils ont enlevé leur pantalon pour le recevoir en sous-vêtements.

Camila a révélé que le simple fait d’assister à sa cérémonie avec son petit ami serait une excellente soirée, car Shawn Mendez est l’une de ses personnes préférées dans le monde.

