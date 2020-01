Grammys réunira Run-DMC et Aerosmith pour «Walk This Way»

Les nominations aux Grammy Awards ont été annoncées en novembre mais avec la cérémonie diffusée le 26 janvier, les artistes et les fans anticipent les performances. Lizzo, Billie Eilish, H.E.R., Blake Shelton et Gwen Stefani sont parmi les artistes de cette année sur scène, mais il en va de même pour certaines légendes. Aerosmith et Run-DMC se réunissent comme autrefois.

Aerosmith et Run-DMC | KMazur / WireImage / .

Aerosmith et Run-DMC feront vibrer les Grammys

Qui se souvient de la sortie de la vidéo de «Walk This Way» en 1986? Visuellement, Run-DMC et Aerosmith ont organisé une bataille de rap / rock puis ont finalement réuni leurs deux styles. Soniquement, ils ont fusionné les choses ensemble et ont fait un succès mémorable qui a traversé plusieurs publics.

Lors des Grammys de cette année, les deux groupes se réunissent pour présenter «Walk This Way» au public. Nous ne pouvons pas imaginer que ce soit autre chose qu’une fête. Selon Variety, Run-DMC ne sera sur place que pour rejoindre le groupe pour cette seule chanson, qui devrait faire partie d’un medley.

Aerosmith reçoit un honneur spécial cette année

C’est la première fois que Aerosmith

a joué aux Grammys depuis 1991, et cette année, ils sont les récipiendaires

de la personne MusiCares de l’année, selon grammy.com.

Selon le site, le groupe est reconnu pour ses efforts caritatifs:

«Au milieu de ses 50 ans en tant que groupe, Aerosmith sera reconnu pour ses efforts philanthropiques considérables et son impact indéniable sur l’histoire de la musique américaine. Au fil des ans, Aerosmith a montré son soutien à plusieurs organisations caritatives à travers le monde, notamment MusiCares et la propre initiative philanthropique du chanteur Steven Tyler, Janie’s Fund, qui soutient les jeunes femmes qui ont subi le traumatisme de la maltraitance et de la négligence. »

Aerosmith

recevront leur prix lors d’un gala quelques jours avant les Grammys, et en plus de cela,

ils seront honorés d’un concert hommage.

Comment «Walk This Way» est né

A l’origine, Aerosmith a sorti la chanson en 1975 mais n’a pas fait son entrée dans les charts jusqu’à sa réédition en 1976. Le remix de 1986 avec Run-DMC est né de Rick Rubin, le manager du groupe dans les années 80. Rubin a déclaré au Washington Post qu’il ne pensait pas qu’il serait réaliste pour Aerosmith de faire une chanson hip-hop, disant que ce serait un rêve.

Steve Tyler a déclaré au média qu’il aimait le rap, mais son coéquipier Joe Perry a dit qu’il avait des réserves sur la collaboration parce qu’il était inquiet pour leur base de fans. Run et DMC n’aimaient pas du tout l’idée et pour l’enregistrement, ils n’étaient toujours pas à bord.

Après que le disque soit sorti, il a décollé pour Aerosmith, mais Run-DMC a dit qu’ils l’avaient mis hors de l’esprit – jusqu’à ce qu’ils le voient décoller aussi.

Il a été un succès dans tous les genres et a contribué à augmenter les ventes de disques et la popularité des deux groupes. À ce jour, «Walk This Way» reste un succès de la culture pop et Aerosmith et Run-DMC continuent de jouer la chanson.

Les 62e Grammy Awards seront diffusés sur CBS le 26 janvier à 20h. EST. Catch Aerosmith interprète une série de ses tubes et le «Walk This Way» historique avec Run-DMC.