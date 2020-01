Grand-père achète un bus scolaire pour emmener ses 10 petits-enfants à l’école tous les jours

Doug Hayes et sa femme Amy voulaient passer plus de temps de qualité avec leurs 10 petits-enfants et à leur tour voulaient leur offrir un cadeau de Noël unique.

Lorsque le couple de Gladstone, Oregon (USA) savait à quel point leurs petits-enfants traversaient des difficultés lorsqu’ils prenaient le transport scolaire pour se rendre à l’école, ils savaient tous les deux ce qu’ils devaient faire.

Doug a recherché sur Facebook Marketplace la vente d’un bus en bon état, et quand il en a trouvé un, il l’a acheté et adapté pour donner à ses petits-enfants le cadeau de les emmener à l’école tous les jours, afin que ses petits-enfants n’aient plus de mal à se déplacer à l’heure. , et ils pourraient passer plus de temps en famille.

Lorsque l’autobus était prêt, les grands-parents Hayes ont préparé une surprise pour leurs petits-enfants en leur offrant leur cadeau de Noël le 22 décembre de l’année dernière.

La réaction des enfants a été enregistrée sur bande vidéo et elle est tellement authentique et excitante que la vidéo est rapidement devenue virale. Dans la vidéo, nous voyons comment Amara (10), Christian (9), Autumn (8), Lily (8), Gabriel (6), Everett (4), Piper (4), Hero (2) et Teddy (2) excité de voir le véhicule garé devant la maison de son grand-père.

Les petits ont l’air si heureux et incrédules demandent à leur grand-père “C’est ça? Avez-vous un bus?! ” Avec ce grand cadeau, les enfants ont hâte de retourner à l’école pour que leurs amis puissent voir qu’ils arrivent dans un bus personnalisé et savoir ce qu’ils en pensent.

Doug a nommé le bus “Grandfather Express” et est très enthousiasmé par le grand cadeau qu’il a offert à ses petits-enfants.

«Il y a un sentiment de fierté et d’émotion. Je pensais qui faisait ça? C’est fou … Donc, nous sommes excités à ce sujet et c’est quelque chose que nous espérons va mener à leur vie. “ – a commenté grand-père Hayes.

Pour sa part, un de ses petits-enfants a avoué que «Ce fut une grosse surprise… j’étais vraiment stupéfait. Je ne m’attendais pas à ce qu’il achète un bus. »

Sans aucun doute, ce que ces grands-parents ont donné à leurs petits-enfants est quelque chose qui les remplira de joie et de souvenirs inoubliables, tout en les épargnant des dangers des transports publics.

Félicitations à ces grands-parents pour leur grande imagination, leur créativité et leur incroyable cadeau. Nous espérons que vous y passerez les meilleurs moments de votre vie!

