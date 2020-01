Grand-père demande de l’aide sur Internet pour vendre ses beaux objets d’artisanat

Les gens étaient ravis de leur travail et reçoivent désormais des commandes même des États-Unis.

Don Ramón a 70 ans, et pendant un certain temps il a été très frustré et triste, car il ne pouvait pas vendre ses meubles faits à la main. Heureusement, il n’avait besoin que d’une jeune femme au grand cœur qui l’aidera à se faire connaître sur les réseaux sociaux pour que tout le monde connaisse son travail.

La meilleure chose qui puisse arriver, c’est que les grands-parents étaient à la maison pour se reposer et profiter de leur âge d’or, mais beaucoup d’entre eux ne peuvent pas le faire en raison du manque de ressources ou de famille et, par conséquent, bien qu’ils soient des personnes âgées, on les voit dans le besoin forcé de continuer à travailler, d’aller de l’avant.

Dans le cas de Ramón Rojas, il est un grand-père qui se consacre à la création de meubles en bois faits à la main pour les poupées, il a sa place à l’extérieur d’un zoo situé à Chilpancingo, Guerrero, au Mexique.

Don Ramón est devenu charpentier à l’âge de 35 ans et tout ce qu’il sait qu’il a appris par lui-même, il était toujours motivé à construire des jouets pour ses filles et voulait juste les voir heureux. Son travail est compliqué et même douloureux commente le Seigneur, cependant la satisfaction de voir leurs produits finaux est plus.

Cependant, son entreprise n’allait pas bien et plus que de gagner de l’argent, il ne gagnait que l’angoisse et la tristesse de voir que cela ne fonctionnait pas. Heureusement, une jeune femme a décidé de s’asseoir avec lui un jour, d’écouter son histoire et de lui donner un coup de main pour dynamiser son entreprise.

Fernanda Valle se promenait près du zoo lorsqu’elle a vu Don Ramón assis et l’air perdu à l’horizon. Quand il a vu ses produits, il était excité et a décidé de parler avec lui. Voyant que les ventes de Ramón n’ont pas prospéré, il a proposé de publier son travail sur Internet pour motiver les gens à le rechercher et à acheter son produit.

La jeune femme a écrit un message sur les réseaux sociaux et publié une série de photographies pour voir les beaux meubles que Don Ramón fabrique.

«Regardez le proxénète que j’ai trouvé, M. Ramón Rojas m’a demandé de lui rendre visite, il est à côté du zoo de zoochilpan qui vend ces beaux objets qu’il fait, “Je les fabrique avec beaucoup d’amour”, m’a-t-il demandé de m’asseoir. J’étais triste pourquoi il n’a pas vendu une pièce belle et à bon prix … il fait aussi des pièces en taille réelle “, La jeune femme a écrit sur Facebook.

Bien que Don Ramón n’ait vraiment pas beaucoup d’espoir que la publication de Fernanda fonctionnera, il a remercié du fond du cœur sa bonne intention.

Ce que Ramón ne savait pas, c’est que les réseaux sociaux sont le meilleur outil mais le plus puissant pour stimuler les affaires. Des milliers de personnes ont partagé leurs images et des centaines sont venues à son poste pour tout acheter.

L’homme a tellement réussi qu’il a même reçu des demandes d’envoi de meubles aux États-Unis.

Nous sommes très heureux que Don Ramón ait enfin pu voir les fruits de son travail acharné et nous espérons qu’il continuera de recevoir plus de demandes de création de meubles.

Partagez votre grand talent et aidez ces gens qui travaillent dur.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: