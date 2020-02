‘Grand Theft Auto’ rencontre Lovecraft dans une aventure de survie d’horreur ‘Dead Static Drive’

Si vous avez toujours voulu parcourir les routes désolées des États-Unis tout en évitant les horreurs Lovecraftian, alors le développeur Mike Blackney’s Dead Static Drive pourrait être juste pour vous.

Décrit par Blackney comme «Grand Theft Cthulhu» et prévu pour une sortie sur Steam cette année, Dead Static Drive vous fait parcourir votre campagne à travers la campagne tout en évitant les horreurs d’Eldritch qui jaillissent du sol comme s’il s’agissait de Graboids from Tremors. Vous devrez «vous faufiler, fouiller, vous battre, vous lier d’amitié, barricader et rentrer dans un bunker», ou mettre un véhicule à l’eau pour survivre.

Vous devrez également affronter d’autres personnes qui cherchent à survivre comme vous, ce qui implique également de devoir les combattre pour des fournitures.

Découvrez le premier teaser ci-dessous.