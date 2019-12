Grandir n'est pas un pique-nique dans "Snow Day" et "Why So Blue" / Film

Grandir pour Steven Universe (Zach Callison) n'est pas un pique-nique. Que se passe-t-il dans "Jour de neige»Est minuscule mais mémorable, encore une autre journée idyllique sans frapper les antagonistes. Steven, 16 ans, est tellement éreinté et concentré sur l'école Little Homeworld que son esprit enfantin a été siphonné. Il ne participe plus aux reliques d'enfants de Steven Universe. Il repousse Pearl’s (Deedee Magno) tentent de l'habiller, les Gemmes fouettant le tristement célèbre Breakfast Breakfast, Garnet's (Estelle) offre de pizza au pepperoni (Steven est maintenant végétarien) et l’insistance des Crystal Gems à jouer au tag.

Quand il neige et qu'il doit annuler les sessions de Little Homeworld, il est bloqué sur le report. Il semble se précipiter à l'âge adulte. Peut-être s’est-il davantage réfugié dans les responsabilités des adultes – ou son idée d’adulte – après tout le stress des révélations sur sa défunte mère ou parce qu’il se sent à l’aise avec la structure de l’emploi du temps. Dans le but de ramener Steven dans le minuscule "Steven classique" enfantin qu'ils ont manqué, les Gemmes le cordent dans un vieux jeu de Steven Tag, où chaque Gem se transforme en forme de Steven et le poursuit.

C’est un «parent qui essaie de revivre les bons jours et pleure pour leur petit» que nous avons vu auparavant. Mais avec Steven Universe, le scénario dégénère en platitudes humoristiques et émotionnelles, avec un plaisir de fusion. C'est un plaisir de voir Sardonyx, Opal, Sugilite et Ruby and Sapphire prendre les formes de Steven. Des touches délicates, comme Steven prenant plaisir à voir que Pearl a surmonté un bloc de changement de forme psychologique, saupoudrent certaines émotions bien nécessaires.

Sans être un réveil désagréable pour son public de longue date, "Snow Day" leur rappelle qu'un jeune mortel humain comme Steven finira par sortir de certaines choses, mais cela ne signifie pas qu'il abandonne complètement son amusement enfantin. Il pourrait juste avoir à mettre à jour le temps de jeu.

Dans "Pourquoi si bleu," Steven et Lapis Lazuli (Jennifer Paz) prenez le coussin de chaîne pour explorer une autre planète occupée par la vie organique. Cependant, ils découvrent deux autres Lapis Lazulis (Jennifer Paz les exprime aussi), un duo cliquet, s'activant dans la terraformation, un processus de nettoyage où ils utilisent leurs pouvoirs de l'eau pour diviser et fissurer les formations terrestres pour préparer la planète à la colonisation, annihilant le organique la vie autour d'elle. C'était quelque chose que notre Lapis a fait une fois et elle en a honte.

Les deux ont donc décidé de changer le cœur des Lapis Lazulis. Mais les lapis-lazulis ne sont pas prêts à abandonner les anciennes méthodes et à voir les choses à travers les lentilles de l'ère 2 – "Comment la chose que nous avons toujours faite peut-elle tout à coup se tromper?" -satisfait.

Il a fallu beaucoup de temps à notre Lapis pour venir aimer la Terre et voir la valeur de la vie organique, donc Steven pense qu'une approche douce devrait faire. Steven Universe a toujours eu des numéros musicaux de premier plan et le numéro Disneyisque de Lapis "Why So Blue" ne fait pas exception, même si cela ne persuade pas les joyaux voyous.

Lorsque la diplomatie douce ne change pas le cœur des Lapis Lazulis, nos Lapis recourent à l’agression. Elle revient quand elle voit les dégâts. Son agressivité fonctionne pour intimider les Lapis Lazulis d'arrêter leur nettoyage. Cela n'a pas changé leur moralité ni apporté un changement de paradigme sur le respect de la vie, mais cela signifie qu'ils laisseront la planète et ses habitants seuls. Bien qu'humiliée par son déchaînement, Lapis se réconforte du fait qu'elle est venue si loin et qu'elle est libérée de son ancienne prison. Mais un Lapis Lazuli est ouvert à l'idée d'assister à Little Homeworld, donc tout n'est pas perdu. Les cœurs ne changent pas trop vite.

