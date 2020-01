Grant Gustin et Melissa Benoist rendent hommage à Stephen Amell d’Arrow

Avec la finale de la série de La Flèche se rapprochant, d’autres stars de The CW rendent hommage à l’homme qui a jeté les bases du multivers des héros.

L’histoire d’Oliver Queen, le justicier à capuchon vert de Star City, n’est plus. Après s’être sacrifié à la fin de “Crisis on Infinite Earths” pour relancer le multivers, la Flèche verte est devenue un symbole d’héroïsme pour ceux qui veulent continuer le combat et garder vivante l’étincelle de l’espoir.

Mais même en dehors du contexte de l’histoire d’Arrowverse, le dévouement de Stephen Amell au cours des huit saisons d’Arrow n’a rien de moins que fondamental pour l’essor des drames de super-héros, sans qui nous ne verrions jamais des goûts comme The Flash et Supergirl devient un tel succès à la télévision et continue sa production sur plusieurs saisons. Il est donc tout à fait approprié que les stars de ces IP rendent désormais hommage à l’homme qui a tout commencé.

S’adressant à TV Guide, Grant Gustin et Melissa Benoist ont expliqué ce qu’Arrow signifiait pour eux et comment Stephen Amell a contribué au succès de leurs émissions respectives:

«Stephen a commencé tout cela. Et l’héritage qu’il laisse est assez incroyable », a déclaré Melissa. «Vous savez, nous avons presque notre propre Ligue de justice à la télévision, et l’univers est immense et il a toujours été à la barre. Donc ce sera différent sans lui et un ajustement sans lui là-bas et sans tous les gens d’Arrow là-bas. “

Grant Gustin, qui était là avec Amell depuis le début, a gentiment mentionné comment l’acteur avait toujours le dos en disant:

«Stephen a toujours été si formidable pour moi, personnellement, et pour le monde dans son ensemble. Il est définitivement le leader de l’Arrowverse, et je ne veux pas avoir à prendre cette place. Ils nous manqueront. “

En effet, la mort d’Oliver Queen a provoqué la montée de la Justice League à la télévision, ou du moins une version de celle-ci, mais à partir de maintenant, ce sera au speedster écarlate de Central City et la Girl of Steel pour porter le flambeau et porter le fardeau de l’Arrowverse.

Mais tout n’est pas encore fini, car nous avons encore la finale de la série, intitulée “Fadeout”, à attendre lundi. Ne le manquez pas!