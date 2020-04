Grant Gustin révèle noir le costume flash dans une nouvelle photo de montage de costume

Grant Gustin a récemment révélé une version noire de sa tenue de super-héros pour The Flash sur sa page Instagram.

Le coronavirus a interrompu la production de nombreux films et séries télévisées, dont The Flash de Grant Gustin. La CW prévoit de continuer à diffuser le reste de la sixième saison de The Flash, même si son dernier lot d’épisodes est en suspens, car ils n’ont pas fini de les filmer. Pour l’instant, la dernière chance de voir Gustin avant la fin de la série sera le 21 avril, avec le seizième épisode de la sixième saison.

Heureusement pour les fans de The Flash, Grant Gustin est parfaitement conscient du manque de contenu DC à venir en ces temps difficiles. Pour garder le moral et exciter les fans pour les épisodes The Flash restants, Gustin s’est rendu sur son compte Instagram officiel pour partager une image de lui-même dans une version noire de sa combinaison The Flash à partir d’un raccord de costume. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Dans la légende, Grant Gustin partage comment cette image est du hiatus entre la quatrième et la cinquième saison de The Flash, ce qui signifie qu’elle a été prise dans le courant de 2018. Le costume noir en question, qui est assez éblouissant, est pour un montage de la saison cinq costume. Gustin a également révélé qu’il avait des tonnes de photos supplémentaires de ce montage, ce qui nous fait espérer qu’il tombera plus car le costume est fantastique. L’acteur Flash a terminé sa légende en partageant qu’il souhaitait avoir un véritable costume Flash noir, ce qui nous fait souhaiter qu’il le porte dans la série dans un proche avenir.

Pensez-vous que Gustin devrait porter un costume noir sur The Flash? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Le prochain épisode de la série Grant Gustin s’intitule «So Long and Goodnight» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous:

BLACK HOLE MENACE LA VIE DE JOE – Après que Black Hole ait engagé Rag Doll (star invitée Troy James) pour tuer Joe (Jesse L. Martin), Singh (star invitée Patrick Sabongui) lui suggère de se mettre sous la protection des témoins mais Joe refuse de cesser d’enquêter sur Carver (invité star Eric Nenninger). Tout en enquêtant sur Carver avec Cisco (Carlos Valdes), Ralph (Hartley Sawyer) rencontre Sue (guest star Natalie Dreyfuss). Iris (Candice Patton) se méfie d’Eva (guest star Efrat Dor). Alexandra La Roche a réalisé l’épisode écrit par Kristen Kim et Thomas Pound (# 616).

The Flash stars Grant Gustin comme Barry Allen, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton et Hartley Sawyer en tant que Ralph Dibny / Elongated Man.

Le Flash est diffusé le mardi à 20 h 00. ET sur The CW.

Source: Grant Gustin