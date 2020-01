Grant Hugh Grant regrette d’avoir consacré “beaucoup de temps” aux comédies romantiques

Hugh Grant

L’acteur est très satisfait du film d’action ‘The Gentelmen’ réalisé par Guy Ritchie.

Hugh Grant est sur le point de sortir un nouveau film intitulé “The Gentelmen”, et en passant en revue sa carrière, il dit qu’il a consacré beaucoup de temps à jouer dans des comédies romantiques.

L’acteur britannique est très satisfait de ce nouveau film réalisé par Guy Ritchie, dans lequel il incarne un enquêteur privé qui part sur les traces du soi-disant roi de la marijuana en Angleterre, joué par Matthew McConaughey.

Grant est devenu célèbre pour sa participation à des comédies romantiques, et ce sont «Quatre mariages et un enterrement» qui l’ont lancé vers la gloire dans ce genre de personnages: «En 1994, j’ai certainement eu un tournant, quatre mariages et un enterrement, C’était une bénédiction dans une certaine mesure, parce que soudain, j’avais le potentiel de gagner beaucoup, mais je devais continuer à faire des comédies romantiques d’un certain style. »

L’acteur doit à ces films sa renommée, mais interpréter d’autres personnages le satisfait davantage en tant que professionnel: “Je pense que j’ai fait ça trop longtemps, et je le ressens parce que j’ai tellement apprécié ces derniers temps.”