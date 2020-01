Grantchester est-il un vrai endroit? Derrière le charmant village qui a inspiré le drame à succès d’ITV – HITC

Grantchester est un charmant village charmant de la série ITV, mais est-ce un vrai endroit?

Tout le monde aime un bon mystère de meurtre. Qu’il s’agisse de quelque chose de moderne et de lisse comme l’adaptation de Sherlock par la BBC ou d’un drame d’époque comme Grantchester d’ITV, il y a toujours quelque chose pour les fans à qui se coincer les dents.

Le dernier de ces séries, Grantchester vient de revenir pour sa cinquième série sur ITV et suit Geordie Keating de Robson Green et Will Davenport de Tom Brittney alors qu’ils travaillent pour résoudre les meurtres qui ont lieu dans le village titulaire de Grantchester et la région environnante.

Bien que la série entame sa cinquième saison, les fans se demandent encore souvent si Grantchester est un vrai lieu ou si le village est purement fictif.

Grantchester est-il un vrai endroit?

Oui. Grantchester est en effet un vrai lieu.

Le vrai village est situé à seulement trois kilomètres de la ville de Cambridge et est un tout petit endroit avec une population de seulement 540 habitants selon le recensement de 2011, ce qui rend la campagne sereine et les bâtiments pittoresques encore plus charmants.

L’histoire de Grantchester remonte au Doomsday Book où, en 1086, il était répertorié comme Grantesete et Grauntsethe.

Bien qu’il soit petit, le village regorge d’histoire et de caractère avec la course de barils annuelle, qui a lieu les Boxing Days depuis les années 1960, se révélant être un point culminant particulier.

Pourquoi la série se déroule-t-elle à Grantchester?

L’émission ITV est une adaptation de The Grantchester Mysteries, une nouvelle série de l’auteur, scénariste et cinéaste James Runcie.

Runcie a sans aucun doute été inspiré par l’utilisation de Grantchester comme lieu de ses romans alors qu’il vivait et étudiait à Cambridge qui, comme nous l’avons mentionné, est voisine du vrai village de Grantchester.

Où ITV filme-t-elle la série?

En prime et pour aider à donner à la série une touche supplémentaire d’authenticité, Grantchester d’ITV est également filmé dans le village lui-même avec des monuments tels que l’église St Mary et St Andrew étant un monument particulièrement important tout au long de la série.

Grantchester n’est pas le lieu exclusif de la série, cependant, Londres, Cambridge et d’autres endroits du sud de l’Angleterre sont également utilisés pendant le tournage.

La cinquième série de Grantchester est actuellement diffusée sur ITV avec le quatrième épisode de la nouvelle série arrivant sur nos écrans à 21h le 31 janvier 2020.

