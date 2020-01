«Great British Bake Off»: Sandi Toksvig Leaving – Series 11, Channel 4

HISTOIRES CONNEXES

Sandi Toksvig quitte la tente Bake Off: l’animatrice de Great British Bake Off a confirmé qu’elle partait après trois ans pour se concentrer sur d’autres projets, y compris des tâches d’hébergement sur The Write Offs de Channel 4, une nouvelle série qui examine l’alphabétisation des adultes.

«Lorsque vous quittez un emploi, il est assez courant que les gens disent qu’ils le font afin de passer plus de temps avec leur famille. Exceptionnellement, je quitte le Great British Bake Off pour pouvoir consacrer plus de temps à mes autres travaux », a déclaré Toksvig dans un communiqué. «Comme mon tour de taille en témoignera, Bake Off est un spectacle dévorant. Passer du temps avec Prue, Paul et Noel a été l’un des grands plaisirs de ma vie. Ce sont des amitiés qui, je le sais, se poursuivront au-delà des limites de la télévision.

“Bake Off est un merveilleux programme qui a déjà prouvé qu’il pouvait heureusement résister à un changement de personnel d’accueil”, a-t-elle poursuivi. «La raison de cela, bien sûr, est que les véritables stars de l’émission sont les boulangers eux-mêmes. Je souhaite bonne chance à tous. »

Toksvig a d’abord rejoint Bake Off dans la série 8, lorsque l’ancien programme de la BBC est passé à la chaîne 4. Elle est restée pendant la série 10 (qui est surnommée The Great British Baking Show “Collection 7” sur US Netflix).

