Greeicy fait une crise de colère à Mike Bahia: “Vous avez cessé de tomber amoureux tous les jours”

La belle colombienne Greeicy Rendón a fait une bonne crise de colère à Mike Bahía au lit et l’a accusé de ne pas tomber amoureux comme avant, avec des détails chaque jour.

6 février 20208: 24 h

Avec une petite voix de petite fille très agaçante, Greeicy il demande à son petit ami, également reggaetonero Mike Bay Il a éteint la lumière dans la pièce, mais il est très occupé avec son téléphone portable.

“Vous avez cessé de tomber amoureux tous les jours … N’oubliez pas que vous tombez amoureux tous les jours”, dit-il. Greeicy à Mike.

Puis, au milieu de vos réclamations, vous faites un coup accidentel dont Mike se plaint “Je t’ai donné très fort”, a-t-il dit en riant.

Mike Bay et Greeicy Ils sont l’un des couples les plus médiatiques de Colombie et d’Amérique latine et ils aiment ça, ils aiment révéler leur vie privée.

