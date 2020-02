Greeicy Rendón a ajouté un nouvel animal: une ferme est en cours de construction!

La colombienne Greeicy Rendón a fait un post dans les réseaux, montrant le nouveau membre de sa famille avec Mike Bahía. Regardez quel animal il a ajouté!

20 février 2020

Greeicy Rendón Elle est l’une des chanteuses colombiennes les plus connues et aimées du moment.

Est en couple avec l’artiste Mike Bay il y a quatre ans. Saviez-vous qu’elle a été la première à écrire sur WhatsApp?

Greeicy Rendón et Mike Bahía.

Greeicy se caractérise par une famille très nombreuse et ce n’est pas ce que nous entendons par personnes.

La Colombienne a plusieurs animaux dans sa ferme: des plus courants, comme les chiens et les chats, aux plus excentriques, comme les poulets et les veaux.

Maintenant, le couple de Mike Bay a ajouté un petit cochon appelé à leur éventuelle future ferme Matata, qui se démarquait par ses yeux bleus. N’est-elle pas belle?

