Greeicy Rendón montre enfin son côté plus naturel Vous ne pouvez pas arrêter de le regarder!

Greeicy a de nouveau été au centre de toutes les attentions en posant de cette manière naturelle sur Internet.

10 mars 2020

Le chanteur et danseur colombien Greeicy Rendón Il a rendu ses followers fous avec cette photo où il a l’air naturel et avec un style très cool.Cette petite fille devient de plus en plus divine!

Dans l’instantané, nous pouvons observer Greeicy Montrant son abdomen parfait et super plat, l’interprète de «Destiny» a été vu portant un t-shirt ultra-court et un jean bleu ajusté à la hanche.

Son image semblait trop naturelle, grâce à son visage parfaitement propre et sans une goutte de maquillage, en plus, ses cheveux ébouriffés lui donnaient la touche parfaite.

Ce sont les mots qui Greeicy reflété dans la publication:

Parfois, je sens que je suis très jeune pour tout ce que j’ai entre les mains … mais parfois je sens que je pourrais tenir beaucoup plus de choses.

J’aime ma bipolarité car elle me fait voler mais revient soudain et m’atterrit! COMBIEN DE CRAZERS ME COMME PLUS?

.