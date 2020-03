Greeicy Rendón montre les bonnes choses de la danse, descendre avec des shorts serrés

Bien que les tournées musicales soient annulées en raison de la propagation du nouveau “coronavirus”, les fans n’ont pas manqué l’occasion de se souvenir de leur bien-aimé Greeicy Rendón avec cette vidéo choquante. Regardez-le descendre et ouvrez-les en dansant!

20 mars 2020 11:28

Le COVID-19 il fait des ravages partout dans le monde; par conséquent, des mesures préventives ont été prises pour éviter autant que possible les contacts sociaux.

C’est ainsi que plusieurs chanteurs ont dû annuler leurs prochaines dates de concert, comme c’est le cas du Colombien Greeicy Rendón.

Mais les fans ne s’en inquiètent pas, car ils peuvent se divertir en se souvenant des meilleures vidéos de l’interprète de “Aguardiente”.

Celui-ci est l’un des postes préférés: au rythme de “Dream Girl”, une chanson thème d’Ir Sais et Rauw Alejandro, Greeicy Rendón n’a pas hésité et avec sa tenue mini et moulante, elle a dansé vers le bas et les a ouvertes et fermées sans s’arrêter.

Bien que plusieurs de ses fans la considèrent comme belle et talentueuse, ses ennemis lui ont reproché de toujours faire le même pas de danse. Greeicy Rendón a manqué d’idées?

