Greg Rikaart a un coronavirus: une étoile «jeune et agitée» est positive

Young and Restless “Greg Rikaart a été testé positif pour le coronavirus, a annoncé l’acteur lundi sur les réseaux sociaux.

“Je suis un homme de 43 ans en bonne santé qui ne fume pas, ne boit pas beaucoup, mange bien et fait régulièrement de l’exercice et cela a été l’expérience la plus difficile de ma vie”, a-t-il expliqué sur Instagram. «Il y a plus de deux semaines, tout le monde dans ma maison avait un peu de toux et mon fils rentrait de l’école avec une forte fièvre. Tout le monde s’est rétabli, mais je me suis détérioré. Je me suis isolé de ma famille et je suis en quarantaine solo depuis samedi 14. J’ai eu de la fièvre pendant 11 jours, des difficultés à respirer et on m’a diagnostiqué une pneumonie. Je suis convaincu que j’ai finalement tourné le coin proverbial et je n’ai plus de fièvre aujourd’hui pour la première fois depuis que tout a commencé. On m’a dit de rester isolé pendant encore 72 heures avant de m’acclimater dans ma famille. »

Rikaart, un gagnant de Daytime Emmy qui est également apparu dans Days of Our Lives, a conclu son article en disant: «Bien essayé le coronavirus, mais j’ai encore 4 à 5 décennies d’expériences à vivre avec ces gars. En outre, je tiens à vous remercier tous pour vos meilleurs vœux et j’espère que vous tenez compte des avertissements. Restez en sécurité, restez en bonne santé et restez à l’intérieur. »

Comme TVLine l’a déjà signalé, Young and the Restless a rejoint ses collègues saveurs diurnes Bold and the Beautiful, Days of Our Lives et General Hospital arrête la production à la suite de la pandémie de coronavirus.

