‘Gremlins 2: The New Batch’ reste l’un des meilleurs films d’horreur Pick-Me-Up [We Love ’90s Horror]

Les années 90 ont souvent un mauvais rap avec les fans d’horreur. Après les nombreux slashers et films d’effets sur les créatures réussis des années 80, les années 90 offraient une variété différente de plats d’horreur. Bien qu’il y ait eu beaucoup de succès, de joyaux cachés et de classiques mal compris, les années 90 n’obtiennent généralement pas le genre d’amour que les autres décennies éprouvent en matière d’horreur. Il est temps de changer cela.

Comme la plupart d’entre vous, j’adore Gremlins. C’est une montre annuelle autour de Noël et elle a fortement informé mon intérêt particulier pour le film de genre. C’est une pierre angulaire de mon enfance et l’un de mes films préférés de tous les temps. Ces dernières années, il y a eu une école de pensée qui postule que la suite, Gremlins 2: le nouveau lot, est le supérieur des deux films. Bien que j’aie certainement aimé la deuxième entrée en tant qu’enfant – et joué le diable du jeu vidéo Nintendo – j’ai toujours été un ardent défenseur du film original comme le meilleur de la duologie.

Mais même moi, je dois enfin l’admettre: Gremlins 2: The New Batch est un chef-d’œuvre pur et simple.

Et oui, c’est aussi le meilleur film de Gremlins.

La décision de déplacer la suite à New York et de centrer l’action à l’intérieur d’un bâtiment qui représente l’intégralité de la culture de consommation américaine est brillante. Il permet au réalisateur Joe Dante une pléthore de gags et de satire qui ne manque jamais d’être hilarant. Il y a beaucoup d’histoires sur la conceptualisation et la production de ce film, et elles reviennent toutes à un: «Faisons-le. Pourquoi pas?” sorte de mentalité qui correspond parfaitement à l’énergie chaotique des gremlins. Dante a même qualifié le film de moyen de prouver pourquoi il ne devrait pas y avoir de suite à Gremlins.

Et parlons des gremlins eux-mêmes. Les dessins originaux de Chris Walas sont toujours fantastiques et emblématiques, mais Rick Baker a pris les gremlins à un tout nouveau niveau en termes de conception et d’articulation. Ajoutez à cela la décision créative de créer autant de gremlins distincts que possible et vous avez une cavalcade de monstres de film mémorables. Les gremlins vont des extrêmes comiques comme le Gremlin végétal et le merveilleux Gremlin du cerveau, à des designs vraiment effrayants comme le Bat Gremlin et le Mohawk. Et quand Mohawk devient le Spider Gremlin? NIGHTMARES FOR LIFE.

Même au-delà des conceptions, il y a tellement de gremlins dans Gremlins 2: The New Batch. En tant que production pratique, Gremlins 2: The New Batch est une réalisation à couper le souffle. Le point culminant implique une mer de gremlins qui époustoufle toujours mon esprit chaque fois que je le regarde. C’est une merveille technique qui ne sera probablement jamais rivalisée dans toute future entreprise de Gremlins. Si ce n’est que pour l’ampleur des effets dans le film, Gremlins 2: The New Batch est un succès stupéfiant.

Mais Gremlins 2: The New Batch est plus qu’un simple film d’effets phénoménaux. Le casting de retour s’intègre parfaitement dans le ton auto-parodique du film. Zach Galligan et Phoebe Cates en fait, ils fonctionnent encore mieux car ils conservent leur bonne volonté capraesque dans une mer de cynisme d’entreprise et d’apathie urbaine monolithique. Cela rend leur naïveté délicieusement idiote et attachante. Ajoutez à cela des virages qui font sourire le légendaire Dick Miller et Jackie Joseph comme les Futterman et ce fan de Gremlins ont instantanément le cœur chaud.

Ce qui est surprenant, c’est à quel point tous les nouveaux acteurs sont incroyablement uniformes. Il n’y a pas de maillon faible dans le peloton. Tu as John Glover offrant l’une des meilleures performances de toute sa carrière en tant que magnat airheaded Daniel Clamp. Sérieusement, il est censé être une sorte de satire maladroite de Ted Turner et Donald Trump, mais il finit par être si sympathique. Robert Picardo apporte un smarm de gestion intermédiaire à Forster, le toadie de la société Clamp qui finit par trouver l’amour avec Greta the Girl Gremlin. Robert Prosky crée un personnage charmant et fou de Papy Fred, l’hôte d’horreur qui rêve de journalisme télévisé légitime. Haviland Morris menace de s’enfuir avec le film en tant que femme d’affaires opportuniste et séduisante Marla Bloodstone. Et puis, vous complétez les choses en ayant une légende d’horreur Christopher Lee comme le docteur Catheter drôlement macabre. Chacun de ces acteurs fait un travail de dynamite et vous pouvez dire qu’ils ont une explosion absolue dans chaque scène.

Lorsque nous parlons de suites, Gremlins 2: Le nouveau lot doit être une partie nécessaire de la discussion. La plupart des suites ont du mal à trouver le bon équilibre entre offrir ce que les gens attendent et créer quelque chose de nouveau à partir de matériel existant. Gremlins 2: The New Batch parvient en quelque sorte à trouver cet équilibre en faisant exploser toute l’idée d’une suite. Gremlins était déjà un film qui s’appuyait sur l’absurdité des dessins animés, mais Gremlins 2: The New Batch le propulse à un niveau historique qui reste probablement inégalé dans tout le cinéma. C’est un film qui devrait faire partie de n’importe quel cours d’études cinématographiques car il est remarquable qu’il existe. Nous sommes tellement chanceux que ce morceau bizarre de folie folle ait échappé à sa dimension.

Chaque fois que vous devez mettre un sourire sur votre visage, Gremlins 2 est un remontant garanti.